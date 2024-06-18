Türk gençlerinin gözü uzayda

Dünya genelinde çocuklar üzerinde yapılan bir araştırma uzaya çıkmak ve astronot olmayı hayal edenler gençlerin en çok Türkiye'de olduğunu ortaya koydu. Bir oyuncak firması dünya genelinde 14 bin çocuğa "Büyüyünce ne olmak istiyorsun" diye sordu. Yapılan araştırmaya Türkiye'den de bin çocuk katıldı. LEGO Uzay Araştırması'na göre, Türkiye'de çocukların uzaya ilgisi dünya ortalamasının üzerinde. Öyle ki çocukların meslek seçimlerinde ilk akla gelenlerden mesleklerden biri astronot olmak. Dünya genelinde araştırmaya katılan çocukların yüzde 54'ü büyüyünce astronot olmak isterken, Türkiye'de ise çocukların yüzde 73'ü büyüyünce astronot olmak istiyor.The LEGO Group'un araştırmasına göre, Türkiye'de çocukların uzaya olan ilgileri, hatta uzaya gitme planları dünya ortalamasının üzerinde. Türkiye'de çocukların meslek tercihlerinde astronot olmak bir seçenek olarak sıkça karşımıza çıkıyor. Diğer yandan bir uzaylı ile tanışmak ve uzayda çalışmak da çocukların büyük hayalleri arasında. Dünya genelinde uzaya gitmek isteyen çocukların oranı yüzde 76 iken, bu oran Türkiye'de 87'ye çıkıyor. Hatta Türkiye'de çocukların yüzde 74'ü, bir uzaylıyla tanışmak ve yüzde 69'u da uzayda çalışmak isteyebileceklerini dile getiriyor.