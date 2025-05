Türk girişimi Grape Law, ABD’nin en hızlı büyüyen şirketler listesinde ilk beşte yer aldı

Amerika'da ticari göçmenlik hukuku hizmetleri sunan Türk girişimi Grape Law, girişimcilik ekosisteminin nabzını tutan medya kuruluşu Inc. Regionals'ın, şirketlerin sürdürülebilir büyüme ve istihdam yaratmadaki yenilikçi başarılarına göre hazırladığı listede 5'inci sırada yer aldı.

Ticari göçmenlik hukuku alanında hizmet veren New York merkezli Grape Law, Amerika'da şirket kuruluşu, sözleşme taslağı hazırlama ve marka tescili süreçlerinde verdiği hizmetlerin yanı sıra vize, Yeşil Kart ve vatandaşlık başvuruları gibi konularda da danışmanlık yapıyor. 2021'de Muhammed Üzüm tarafından kurulan şirket, geleceğin göçmen Amerikalı çalışan, yatırımcı ve girişimcilerinin oturum, çalışma izni ve vatandaşlığa uzanan yolculuklarını hukuki hizmetleriyle destekliyor. Deneyimli avukat ekibiyle anlaşma taslakları hazırlayarak, inceleyerek ve uzlaştırarak şirketlerin kuruluşunun hukuki formalitelerini titizlikle yönetiyor. Grape Law, kısa sürede gösterdiği başarıyla 2024'te de ABD Ticaret Odası'nın ülkedeki en başarılı 100 küçük ve orta ölçekli firmayı ödüllendirdiği CO-100 listesinde yer almıştı.

"Her şeyden önce güven ve memnuniyet ekosistemi oluşturuyoruz"

Mükemmeliyetçilik, hızlı iletişim ve yenilikçilik ilkelerini benimseyerek Amerika ticari göçmenlik hukukunda global düzeyde faaliyet gösteren New York merkezli hukuk şirketi Grape Law'ın Kurucusu Avukat Muhammed Üzüm, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

"4 kıtada konumlanmış ekiplerimizle Amerika'da şirket kuruluşu, vize, Green Card ve Amerikan vatandaşlığı başvuruları dahil olmak üzere, birçok hizmet sunuyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapma konusundaki disiplinimiz ve operasyonlarımıza entegre ettiğimiz teknoloji yatırımlarımızla her şeyden önce güven ve memnuniyet ekosistemi oluşturduğumuza inanıyoruz. Geçtiğimiz yıl ABD Ticaret Odası'nın CO-100 listesinde yer almamızın ardından, bu yıl da prestijli 'Inc. Regionals' listesi ile onurlandırılmamız, özverili çalışmaların her daim takdir edildiğini bize bir kez daha gösterdi."

İstanbul Üniversitesi'ndeki lisans eğitiminin ardından Minnesota Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisans programını tamamlayan Av. Muhammed Üzüm, 10 yılı aşkın süredir Amerika'da ikamet ediyor. ABD ticari göçmenliğinin kompleks ve hareketli süreçlerinde binlerce müvekkilin avukatlığını üstleniyor, göçmenlik hukukuyla ilgili birçok ihtiyaçlarına danışmanlık ve rehberlik yapıyor. New York Barosu'na kayıtlı bir avukat olarak, Grape Law ile hukuk çalışmalarını sürdürürken, girişimciliğe olan tutkusuyla çeşitli sektörlerdeki yatırımlarına devam ediyor. 2021-2023 yılları arasındaki büyüme performansıyla Inc. Regionals'ın listesine giren şirketin en dikkat çeken başarılarının arasında müvekkilleri adına yapılan başvuruların kabul oranı da yer alıyor.

"Başvurularda kabul oranımız %97"

İşlemleri kolaylaştıran teknoloji çözümleri Grape App ve Grape Asistan ile sektörde öncü bir konuma ulaştıklarını belirten Av. Muhammed Üzüm, "Grape Law'un deneyimli avukat ve uzman profesyonellerden oluşan 100 kişiyi aşkın ekibiyle Green Card, vize ve ABD vatandaşlığı başvurularının yanı sıra ABD'de şirket kuruluşu, sözleşme taslağı hazırlama ve marka tescili süreçlerinde çok yönlü hizmetler veriyoruz. Başvurularımızın kabulünde %97 gibi yüksek bir orana eriştik" diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Amerika'da ticari göçmenlik hukuku alanında global düzeyde faaliyet gösteriyoruz. Ticari ya da bireysel fark etmeksizin göçmenlik süreçlerini kolaylaştırıyor, Amerika hayalini gerçek kılıyoruz. Yalnızca profesyonel hukuki hizmet değil; müvekkil iletişiminde, yenilikçi hizmet çözümlerinde ve yaratıcı sunumlarda uzmanlaşan bir deneyim vaat ediyoruz."