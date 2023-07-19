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Giriş Tarihi: 19.7.2023 09:57 Son Güncelleme: 19.7.2023 09:57

Türk Halk Müziği Sanatçıları - Türk Halk Müziği Temsilcileri ve En Ünlü Eserleri

Türk halk müziği sanatçıları, halkımızın da çok sevdiği eserleri seslendirmektedir. Geçmişten günümüze pek çok sanatçı olsa da eski Türk halk müziği sanatçıları tarafından bu türün oluşumu gerçekleşmiştir. Müziğimizin dünyaya açılmasından Türk halk müziği temsilcileri üzerine büyük bir rol düşmektedir. Türk halk müziği sanatçıları ve en ünlü eserleri için haberimizin devamında bir liste oluşturduk.

Türk Halk Müziği Sanatçıları - Türk Halk Müziği Temsilcileri ve En Ünlü Eserleri

Türk halk müziği sanatçıları insanlarımızı ortak bir paydada buluşturmaktadır. Anadolu'muzun kendine has kültürünü yansıtan bu tür, eski Türk halk müziği sanatçıları tarafından icra edilip günümüze kadar gelmiştir. Sadece ülkemizde değil dünyada da Türk halk müziği temsilcileri adını duyurmaktadır. İçeriğimizin kalan kısmında Türk halk müziği sanatçıları hakkında edindiğimiz bilgilere ulaşabilirsiniz.

Türk Halk Müziği Sanatçıları ve En Ünlü Eserleri

Türk halk müziği, coğrafyamızın ortak olan mirasından şekillenmiş, halkımızın ortak kültürü olmuş bir müzik türüdür. Halk müziği, uzun yıllardan beri bağlama başta olmak üzere farklı birçok enstrüman ile beraber icra edilmektedir. Cumhuriyet döneminde yapılan derleme çalışmalarından önce genellikle kulaktan kulağa aktarılarak belli bir noktaya gelmeyi başarmıştır. Fakat Cumhuriyet döneminden sonra bugünkü kimliğini kazanmıştır. Bu müzik türü sözlü edebiyatımızın en önemli türlerinden birisi olarak kabul edilip Anadolu'nun çeşitli yörelerinin kendine özgü kültürünü, örf ve adetlerini ezgilerine yansıtır. Ülkemiz için oldukça önemli bir müzik türü olan Türk halk müziğini öne çıkartan ve başarılı bir şekilde bu türe katkı sağlayan pek çok isim bulunmaktadır. Fakat bu isimlerin arasından birkaçı vardır ki Türk halk müziğinin öncüsü olarak kabul edilir ve bu müziğe katkılara oldukça fazladır. İşte bu isimler:

1. Neşet Ertaş

Anadolu kültürünün simgesi haline gelen Neşet Ertaş, Türk halk müziğinin efsanesi olarak kabul edilir ve gelmiş geçmiş en önemli müzisyenlerimizden birisidir.

Eserleri:

- Neredesin Sen

- Ah Yalan Dünya

- Zülüf Dökülmüş Yüze

- Kendim ettim kendim buldum

- Haydar Haydar

- Zahidem

- Yazımı Kışa Çevirdin

- Kesik Çayır

- Hüdayda

- Evvelim Sen Oldun

2. Bedia Aktürk

Bedia Aktürk, Türk halk müziğinin geçmişten günümüze en ünlü kadın vokallerinden birisidir. Bu müziği olağanüstü bir şekilde icra etmesi sayesinde pek çok ödül kazanmıştır.

Eserleri:

- Kesik Çayır

- Zar Etme Bülbül

- Yazın Yağar Kar Başıma

- Niye Çattın Kaşlarını

- Gayri Dayanamam

3. Muzaaffer Sarısözen

Bir çok halk müziği sanatçısının hocası olarak bilinen Muzaffer Sarısözen Türk halk müziğinde derleme alanında ilklere imza atmıştır.

Eserleri:

- Pınardan Dudu Geçti

- Sarardım Ben Sarardım

- Deniz Kenarında Bir Ev Yapmışam

- Yalı Kenarında Zülfüm Tararım

4. Belkıs Akkale

Belkıs Akkale, Türk halk müziği ile Türkü Bacı lakabına nail olacak kadar özdeşleşmiş bir sanatçıdır. Eserlerini güçlü sesiyle yorumlayıp Türk halk müziğinin büyük sanatçılarından birisi olmuştur.

Eserleri:

- İlvanlım

- Dağlar Seni Delik Delik Delerim

- Seher Yıldızı

- Bayramlaşalım

- Ömür Dediğin

5. Nida Tüfekçi

Nida Tüfekçi Türk halk müziğinde, küçük yaşlardan itibaren ustalıkla bağlama çaldığı için fark yaratan sanatçılardan birisidir. Bunun yanı sıra bu müzik türünün gelişmesinde yaptığı çalışmalar ile büyük rol oynamıştır.

Eserleri:

- Bir Selam Gönderdim

- Bir Çift Durna Gördüm

- Ben Derdimi Döksem

6. Musa Eroğlu

Eroğlu'nun müziğe ilgisi küçük yaşlarda başlayıp bu yeteneğini bağlama ile birleştirdiği zaman dinleyenlerine harika türküleri ile duygudan duyguya geçiş yaşatmıştır.

Eserleri:

- Mihriban

- Telli Turnam

- Halil İbrahim

- Zamansız Yağmur

- Emir Dağı Birbirine Ulalı

7. Ruhi Su

Mehmet Ruhi Su, müziğe kendini adamış bir sanatçı olup kendi imkanları ile akademik olarak da bu yeteneğine çok şey katıp bağlamada virtüöz seviyesine ulaşmıştır. Bunun yanı sıra da kariyerini konservatuvarda opera eğitimi alarak taçlandırdı.

Eserleri:

- Dam üstüne Çul Serer

- Geçti Dost Kervanı

- Yemen Türküsü

- Ekin İdim Oldum Harman

- Acem Kızı

- Erzurum Dağları Kar İle Boran

- Drama Köprüsü

8. Aşık Mahzuni Şerif

Aşık Mahzuni, yanık ezgileriyle ülkemizin beğendiği sanatçılardan birisi olmayı başardı. Halk ozanı ve aşıklık geleneği Anadolu'da Aşık Mahzuni ile beraber tekrardan popüler bir hale geldi.

Eserleri:

- İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım

- Halim Yaman Böyle

- Mevlam Gül Diyerek İki Göz Vermiş

- Nem Kaldı

- Affetmem Seni Yar

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Türk Halk Müziği Sanatçıları - Türk Halk Müziği Temsilcileri ve En Ünlü Eserleri
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