Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş son yolculuğuna uğurlandı

Türk halk müziğinin unutulmaz eserleri arasında yer alan 'Hasretinle Yandı Gönlüm', 'Burçak Tarlası' ve 'Seher Vakti Bülbül Ağlar' ile hafızalara kazınan usta sanatçı Seha Okuş, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 98 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı için Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına sanatçının dostları ve sevenleri katıldı. Sanatçı Seha Okuş'un cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'GERÇEKTEN ÇOK SEVİLİYORMUŞ'

Sanatçının yeğeni Fikret Okuş, "Hepiniz buradaki kalabalığı görüyorsunuz. Tahmin ediyorum ki halam, hem sağlığında hem de vefatından sonra bize çok büyük mesajlar verdi; burada toplanarak bunu bir kez daha gösterdi. Anladım ki gerçekten çok seviliyormuş. Sağlığında bu kadar sevildiğinin aslında çok farkında değildik. Özellikle 'Hasretinle Yandı Gönlüm' türküsü… Vefatından sonra gerek sosyal medyada gerek basında bundan bahsedildiğinde, kendisini tanımayanlar bile 'O türküyü söyleyen mi? Ne kadar güzel' diyerek çok sıcak mesajlar ilettiler. Herkese, tüm sevenlerine şükranlarımı sunuyorum. Buraya kadar gelenlere çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

SEHA OKUŞ KİMDİR?

Tam adı Münevver Seha Okuş Özveren olan şarkıcı, 7 Nisan 1928 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nden 1958 yılında mezun oldu. İstanbul Radyosu'nda 35 yıl görev yaptı. Yeşilçam'da şarkılarıyla birçok filmde yer aldı.

"Dönüş", "Mahpus", "Toprak Ana", "Açlık" ve "Kuma" gibi filmlerdeki eserleriyle döneme damga vurdu. 2002'de yayımlanan "Hasretinle Yandı Gönlüm" albümü, onun müzikal mirasının en bilinen çalışmaları arasında yer aldı.