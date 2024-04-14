Türk Halk Müziğinin sevilen sesi Şakir Öner Günhan Bodrum’da toprağa verildi

Türk Halk Müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan, düzenli aralıklarla yaptırdığı check-up sırasında kalın bağırsak kanserine yakalanmıştı. Tümörün kontrol altına alınması için kemoterapi tedavisi almaya başlayan Günhan'ın, ameliyat olmasına karar verildi. Tedavi altına alınan Günhan, 3 kez kanseri yendi.

4'üncü kez kansere yakalanan evli ve 1 çocuk babası Şakir Önen Günhan, Acıbadem Bodrum Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı. Günhan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ünlü sanatçının acı haberi sevenlerini yasa boğdu. Günhan'ın cenaze töreni Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde düzenlendi. Cenazeye Günhan'ın sevenleri, dostları ve sanat dünyasından isimler katıldı. Günhan, cenaze namazının ardından gözyaşı ve dualarla Bitez Mezarlığı'na defnedildi.