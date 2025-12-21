Türk Jetleri’nden Karadeniz’de gövde gösterisi!

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 18 Aralık'ta Türk Hava Kuvvetlerinin, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarıyla eğitim uçuşu yaptığı belirtildi.
Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi.
🗓️ 18 Aralık 2025— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2025
🇹🇷 ✈️ Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarımız ile eğitim uçuşu icra etti.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/oU4JDEozad