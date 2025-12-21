Haberler Yaşam Haberleri Türk Jetleri'nden Karadeniz'de gövde gösterisi!
Giriş Tarihi: 21.12.2025 19:40

Türk Jetleri'nden Karadeniz'de gövde gösterisi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri'nin, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra ettiğini bildirdi.

AA
Türk Jetleri’nden Karadeniz’de gövde gösterisi!
  • ABONE OL

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 18 Aralık'ta Türk Hava Kuvvetlerinin, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarıyla eğitim uçuşu yaptığı belirtildi.

Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Jetleri'nden Karadeniz'de gövde gösterisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz