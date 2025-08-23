Türk kadın dağcı K2 Dağı’nın zirvesine ulaştı

8 bin 611 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ikinci dağı olan K2 Dağı'na tırmanan Türk kadın dağcı Esin Handal, tarihi bir başarıya imza attı. Zorlu parkurları ve sert hava şartlarıyla bilinen K2 Dağı, yalnızca en deneyimli dağcıların cesaret edebildiği bir rota olarak kabul ediliyor. 2025 yılında sadece bir gün zirve tırmanışına açılan dağa çıkan 16 kişilik uluslararası ekibin içinde yer alan Handal, aynı gün zirveye ulaşan iki Türk kadından biri oldu. Daha önce de 7 bin metre üzerindeki beş dağa tırmanarak, eski SSCB döneminde verilen ve dünyada yalnızca 32 kadının sahip olduğu "Kar Leoparı" unvanını alan Handal, bu unvanı Türkiye'den kazanan ilk kadın olma özelliğini taşıyor.

Öte yandan, 45 yaşındaki başarılı sporcu Handal, Sar Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği'nde gönüllü olarak görev yapıyor. Esin Handal, "Yaklaşık 25 yıldır dağcılık sporu ile uğraşıyorum. Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan eğitim alarak yüksek dağlara ve teknik dağlara çıkmaya başladım" dedi. K2 Dağı hakkında bilgiler veren başarılı sporcu Handal, "Everest Dağı kadar yüksek değil ama Everest'ten daha teknik ve oldukça tehlikeli bir dağ. Dağa çıkan her dört kişiden bir kişinin öldüğü istatistiki olarak söyleniyor. Çok fazla çığ riski var, çok fazla taş düşme riski var ve taşlardan kaçamıyorsunuz" şeklinde konuştu.