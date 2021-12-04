Türk kadınına armağan olsun

"Asya'nın Nobeli"ni alan ilk Türk kadını Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz, SABAH'a konuştu. Prof. Dr. Lutz, “Ödülümu, pandemide canla başla çalışan sağlıkçılara, Türk kadınlarına ve merhum Prof. Dr. Ertin’e armağan ediyorum” dedi
Dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce katılımcıyla bu yıl İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreni Türkiye açısından ayrı bir önem taşıdı. Bir ilke imza atılarak "Tıpla sanatı birleştiren akademisyen" dalında Oksitosin Tıp ve Sanat Platformu'nu kuran Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz, "Uluslararası 2021 Gusi Barış Ödülü"nün sahibi ilk Türk kadın oldu.
TIPLA SANATI BİRLEŞTİRDİ
Türkiye'nin tıp ve sanat konularını bir araya getiren ilk platformu olma özelliğini taşıyan Oksitosin'in kurucusu Lutz, çalışmalarıyla uluslararası çapta ses getirerek tıp ve insan hakları alanında 19. Uluslararası Gusi Barış Ödülü'ne layık görüldü. "Asya'nın Nobeli" olarak bilinen ve dünya barışına katkıda bulunan kişilere verilen Gusi Barış Ödülü'nün sahibi olan ilk Türk kadını Vatanoğlu'nun ödül aldığı program, 2002'den bu yana düzenlenen dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce katılımcıyla gerçekleşiyor. Ödül töreni, 25 Kasım'da ilk kez Türkiye'de, İstanbul'da gerçekleşti. Tüm dünyada Oksitosin hormonu ile ilgili farkındalığın artması ile ilgili çalışmaları ve özellikle bu farkındalığın ırkçılık ile mücadelede toplumsal terapi amaçlı kullanılabileceğine yönelik vurgusu sebebiyle ödülün sahibi olan Lutz, ödül töreninde şunları söyledi: "'Irkçılık literatüründe toplumsal terapi mümkün müdür?' sorusuna verilen cevap her zaman 'Hayır' olmuştur. Oysa, 'Oksitosin hormonunu tanıdıkça bu konuda bir umut ışığı doğabilir' diye düşünüyoruz. Uluslararası alanda büyük bir prestije sahip olan bu ödülü kısa bir süre önce erken kaybıyla bizleri çok üzen, meslektaşım ve can dostum Prof. Dr. Hakan Ertin ve onun kurucu direktörlüğünü yaptığı BETİM (Beşikçizade Tıp ve İnsan Bilimleri Merkezi) adına kabul ettim."
'KENDİMİ YALNIZ HİSSETTİM'
Prof. Dr. Lutz, "Ödül töreninde kendimi yalnız hissettim. Oradaki tek Türk kadındım. Türk bilim kadınlarının ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil etmesine devam etmesini umuyorum. Ödülümü pandemide canla başla çalışan tüm sağlıkçılara, Türk kadınlarına ve çok değerli meslektaşım merhum Prof. Dr. Hakan Ertin'e armağan ediyorum" dedi.