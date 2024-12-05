Türk kahvesi dünyada 1 numara

Kendine özgü tadı, kokusu ve bol köpüğüyle dünyaya ün salan Türk kahvesi, pişirilmesi ve sunumuyla da dikkati çekiyor. Türk kahvesi, 5 Aralık 2013'te, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO)Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildi. Bu tarihten itibaren Türk kahvesi kültürü ve geleneğinin korunması amacıyla her yıl 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanıyor.Geleneksel Türk mutfağının kültürel mirasları arasında yer alan Türk kahvesi, dünyada en çok tüketilen kahve türü. Türkiye'de Türk kahvesine yönelik bir araştırmaya göre, kahve içenlerin yüzde 69'u kahvesini 'sade' tercih ederken, yüzde 48'i Türk kahvesini "kendine ayırdığı en özel zaman" olarak görüyor. Katılımcıların yüzde 63'ü ise "Türk kahvesi içtiğinizde size en çok hangi his eşlik eder?" sorusuna "keyif" yanıtını veriyor. Türk Kahvesi tüm dünyada en çok tüketilen kahve türleri arasında yer alıyor. Bir fincanının 40 yıl hatırı olduğu söylenilen Türk Kahvesi kokusu, tadı ve sabırla pişirilmesiyle misafirliğin ve dostluğun da simgesi. İstanbul Bakırköy'deki işletmesinde kahveye dair birçok eğitim veren Yunus Çakmak, bol köpüklü Türk kahvesinin pişirilme ve demlenme sürecini anlattı. Çakmak, Türk kahvesi demlemenin belirli kuralları olduğunu belirterek, suyun kaliteli ve ekipmanların çok iyi olması, bayat çekirdeklerin kullanılmaması gerektiğini söyledi. Türkiye'de servis edilen Türk kahvesinin yüzde 98'inin yanlış pişirilip demlendiğini ifade eden Çakmak, kahvenin taze öğütülen çekirdekten yapılması gerektiğini vurguladı.