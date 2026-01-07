Türk Kızılay 2025 yılında 33 milyon kişiye yardım ulaştırdı: 81 ilde aşevi

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında 2025 yılındaki faaliyetleri hakkında bilgi verirken 2026 yılında hayata geçirecekleri projeler hakkında da açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yılmaz, "2025'te 12,5 milyar yüzeyinde bağış gerçekleşti. Bu bağışın 1 milyonunu tekil bağışçı gerçekleştirdi. Bu bir yandan da aslında 1 milyon kişinin duası, desteği, dayanışması, emaneti anlamına geliyor" dedi. İsrail'in soykırımı altındaki Gazze'ye yardım faaliyetlerini de sürdürdüklerini ifade eden Başkan Yılmaz, "Her ay bir gemi kaldıracak şekilde operasyonlarımızı büyütüyoruz. Ocak ayının ortalarında üçüncü Kızılay gemisini Gazze'ye göndereceğiz. Şu zamana kadar 1 milyon 350 bin kurban konservesi Gazze'ye ulaştırıldı. Bu yaklaşık her iki kişiye bir tane kurban konservesini Türk Milleti adına ulaştırdığımız anlamına geliyor. Oradaki aşevimiz 35 bin kişiye her gün sıcak yemek vermeye, kapanma dönemlerinde de devam etti, bugün de devam ediyor" açıklamasında bulundu. "2025 yılı boyunca 3 milyon kan, 1 milyon 219 bin kök hücre bağışçısına ulaştık. Bugüne kadar 33 bin 400 kök hücre eşleşmesi oldu" diyen Yılmaz, 7 milyon 200 bin kişiye afete hazırlık, ilk yardım, sağlıklı yaşam eğitimleri verdiklerini söyledi.

KIZILAY BUTİKLERİ

Kıyafet dağıtımı konusunda 200 noktada butiklerinin bulunduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, "Kızılay Butik, bir mağaza zinciri gibi. Barkotla alım yapılan, yine barkotla stok sayımı yapılan bir yapıya dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu senenin sonunda bazıları büyük, bazıları daha küçük olmak üzere Kızılay butiklerimizi açmayı planlıyoruz" dedi. Aşevlerini artırmak istediklerini de belirten Başkan Yılmaz, "45 aşevinde her gün 40-45 bin kişiye sıcak yemek teslim ediyoruz. Bunu 81 ilde yapabilir hâle gelmeyi arzu ediyoruz. Ne zaman, nerede, küçük, büyük afet olacağı belli değil. Aşevlerimiz afetlerde 8 kat, 10 kat daha fazla yemek üretebilir hale dönüşebilen birer depo aynı zamanda. Şu anda 23 farklı noktada yeni aşevlerimizin yapılmasıyla alakalı çalışmaları sürüyor. Bu konuda da bağışçılarımızın desteğini bekliyoruz" ifadelerini kulllandı.