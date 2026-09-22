Türk Kızılay kan bağışı altyapısına stratejik destek

İstanbul Valisi Sayın Davut Gül'ün teşrifleriyle gerçekleştirilen törene; Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sarılar, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Botanlıoğlu, Türk Kızılay İstanbul İl Başkan Yardımcısı Selma Cengiz, Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Başar Yöngel, Avrupa Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gülhayat Koç, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeleri, teşkilat ve ilçe şube başkanları, bağışçılar ile gönüllüler katıldı.

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ: ŞEHRİN HAYATİ LOJİSTİK ÜSSÜ

Törenin düzenlendiği Türk Kızılay Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi, megakentin ve çevre illerin sağlık altyapısında kritik bir rol oynuyor. Toplanan bağışların kabulünden ileri teknoloji laboratuvarlarda titizlikle test edilmesine, bileşenlerine (eritrosit, trombosit, plazma) ayrıştırılmasından soğuk zincir prensibiyle hastanelere güvenle ulaştırılmasına kadar tüm operasyonel süreci 7/24 kesintisiz yürüten merkez, bölgenin en stratejik kan bankacılığı ve lojistik üslerinden biri konumunda bulunuyor.

GÜNLÜK TOPLAMA KAPASİTESİ 2.500 ÜNİTEYE ÇIKIYOR

Hizmete alınan 20 yeni cihaz, merkezin sahadaki operasyonel hızını ve toplama kabiliyetini doğrudan artıracak: Saha Ekip Sayısı: Günlük aktif mobil ekip sayısı 50'den 55'e çıkıyor. Günlük Kapasite: Günlük bağış kabul kapasitesi 2.200 üniteden 2.500 üniteye ulaşıyor. Yıllık Projeksiyon: Yılda fazladan toplanacak 108 bin ünite kan sayesinde, yaklaşık 250 bin kan bileşeninin sağlık kuruluşlarındaki hastalara ulaştırılması öngörülüyor.

BURCU KÖSEM: "KAN BEKLEMEZ, HAYAT BEKLEMEZ"

Törende konuşan Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem, kanın ikamesi bulunmayan yaşamsal bir kaynak olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:"Kan, ihtiyaç duyulduğu anda yerine başka hiçbir şeyin konulamadığı, kaynağı yalnızca insan olan eşsiz bir iyiliktir. Bir insanın hiç tanımadığı başka bir insana kendi canından bir parçayı karşılıksız vermesi, dayanışmanın en güçlü hâlidir. İstanbul gibi dinamik ve yüksek nüfuslu bir şehirde kan hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi güçlü bir altyapı kadar düzenli kan bağışına ve toplumsal duyarlılığa bağlıdır. Bugün burada yalnızca 20 cihaz teslim etmiyoruz; daha fazla insana ulaşma, daha fazla hastaya umut olma imkânını İstanbul'umuza kazandırıyoruz. Çünkü kan beklemez, hayat beklemez."

TÖRENİN ARDINDAN TESİS VE BİRİMLER YERİNDE İNCELENDİ

Resmi programın ardından katılımcılar, Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi'ni gezerek tesisin işleyişi hakkında bilgi aldı. Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Başar Yöngel eşliğinde gerçekleşen teknik gezide, kan bağışının kabulünden hastaya ulaştırılmasına kadar geçen tüm aşamalar, laboratuvar süreçleri ve merkezin teknik altyapısı heyete aktarıldı.