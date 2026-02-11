Türk Kızılay ramazanda 7.5 milyon kişiye ulaşacak

"BU Ramazanda da Bir Başına Olanların Yanı Başındayız" sloganıyla iyilik seferberliği başlatan Türk Kızılay, Türkiye'den başlayarak Filistin başta olmak üzere farklı coğrafyalarda iftar sofraları, gıda ve bayramlık destekleriyle 7 milyon 450 bin ihtiyaç sahibine 1 milyar 779 milyon 274 bin TL yardım ulaştıracak. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, kampanyayla ilgili düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Ramazan ayı boyunca 451 bin gönüllümüz 81 ilde her kapıyı çalacak, iyiliği ve dayanışmayı her sofraya taşıyacak. Bu kardeşlik sofrasına katkı sunmak isteyen hayırseverleri, 'Bu ramazan çorbada benim de tuzum olsun' diyenleri bağışlarıyla destek olmaya davet ediyorum" dedi.



MARKET KODLARIYLA ALIŞVERIŞ

Kızılay, gıda kolisi yardımları için bu yıl iki farklı işbirliği gerçekleştirdi. Buna göre vatandaşlar, Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarında geçerli 3000 TL değerinde market kodlarıyla temel gıda alışverişlerini yapabilecek. Migros ile yapılan işbirliğinde ise gıda kolileri online olarak satın alınıp bağışlanabilecek.