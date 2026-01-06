Türk Kızılayı’na 2025 yılında 12.5 milyar TL bağış yapıldı... 2026 hedefi 81 ilde 81 aşevi

Türkiye'nin vicdani sesi Türk Kızılayı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, kurumun Üsküdar'daki yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında Türk Kızılayı'nın 2025 yılındaki faaliyetleri hakkında bilgi verirken 2026 yılında hayata geçirecekleri projeler hakkında açıklamalarda bulundu. 2025 yılı içinde 21.5 milyonu Türkiye'de 11 milyonu da yurt dışında olmak üzere 32 milyon 900 kişiye yardım ulaştırdıklarını ifade eden Yılmaz, "2025 yılında toplamda 12,5 milyar yüzeyinde bağış gerçekleşti. Bu 12,5 milyar TL bağışı 1 milyon tekil bağışçı gerçekleştirdi. Bu bir yandan da aslında 1 milyon kişinin duası, desteği, dayanışması anlamına geliyor, emaneti anlamına geliyor" dedi.

GAZZE'YE 1 MİLYON 350 BİN KURBAN KONSERVESİ GÖNDERİLDİ

İsrail'in soykırımı altındaki Gazze'ye yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Başkan Yılmaz, "Bizler de her ay bir gemi kaldıracak şekilde operasyonlarımızı büyütüyoruz. Ocak ayının ortalarında üçüncü Kızılay gemisini Gazze'ye göndereceğiz. Şu zamana kadar 1 milyon 350 bin kurban konservesi Gazze'ye ulaştırıldı. Bu yaklaşık her iki kişiye bir tane kurban konservesini Türk Milleti adına ulaştırdığımız anlamına geliyor. Oradaki aşevimiz 35.000 kişiye her gün sıcak yemek vermeye, kapanma dönemlerinde de devam etti, bugün de devam ediyor" açıklamasında bulundu.

3 MİLYON KAN BAĞIŞI

2025 yılı boyunca kan bağışında 3 milyon kan bağışçısına ulaştıklarını belirten Yılmaz, "3 milyon kan bağışçısına, 1 milyon 219 bin kök hücre bağışçısına ulaştık. Bugüne kadar 33 bin 400 kök hücre eşleşmesi oldu" diye konuştu. Yılmaz, 2025 yılı içindeki eğitim faaliyetleri kapsamında 7 milyon 200 bin kişiye afete hazırlık, ilk yardım, sağlıklı yaşam eğitimleri verdiklerini anlattı.

KIZILAY BUTİKLERİ PROJESİ

Türk Kızılayı'nın 2026 hedefleri hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay'ın kıyafet dağıtımı konusunda 200 noktada Kızılay butiklerinin bulunduğunu ifade ederek, "Bizim elimizde malzeme bittiğinde hemen tamamlamak isteyen bağışçılarımız var. Biz de Kızılay Butik formatına getirdiğimiz bir yapıyı konumlandırmaya çalışıyoruz. Bir mağaza zinciri gibi aslında. İçinde barkotla alımın yapıldığı, stok sayımının arka planda otomatik barkot sisteminden göründüğü biten bir malzemenin anında görüldüğü bir yapıya dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu senenin sonunda bazıları büyük bazıları daha küçük olmak üzere ama hepsi standartize bir yapıda Kızılay butiklerimizi açmayı planlıyoruz" dedi.

81 İLDE KIZILAY AŞEVİ

Şuanda Türkiye'de 45 tane Türk Kızılay aşevinin olduğunu ve bunu 81 ilde aşevi olacak şekilde artırmak istediklerini belirten Yılmaz, "Şu anda 45 tane aşevimiz var. Her gün 40 ile 45 bin arasında kişinin kapısını çalarak sıcak yemeğini evine bir güler yüzle teslim ediyoruz. Biz bunu 81 ilin hepsinde yapabilir hale gelmeyi arzu ediyoruz. Ne zaman nerede küçük büyük afet olacağı belli değil. Ne zaman bir arabanın yolda kalacağı, ne zaman bir yerde yangın çıkacağı belli değil. Bizim bu aşevlerimiz aslında bir anlamda afet döneminde 8 kat, 10 kat daha fazla yemek üretebilir hale dönüşebilen birer afet deposu aynı zamanda. Dolayısıyla bizler bu aşevlerini konumlandırarak aslında birden fazla amaca hizmet ediyoruz. Şu anda 23 farklı noktada yeni aşevlerimizin yapılmasıyla alakalı çalışmaları sürüyor. Bu konuda da bağışçılarımızın desteğini bekliyoruz" dedi.