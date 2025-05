Türk mutfağının lezzetleri dünyaya tanıtılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Türk mutfağının asırlık tarifleri koruma altına alınırken, şimdi ise bu lezzetler dünya sofralarını süsleyecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Türk Mutfağı Haftası için yurtdışındaki elçilikleri harekete geçirdi. Bu yıl "Sürdürülebilir, Atıksız Türk Mutfağı" konseptiyle kutlanacak haftada klasik Türk yemekleri dünyaya tanıtılacak.Türk Mutfağı Haftası'nın dördüncüsü bu yıl 21- 27 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. Türk mutfağı konusunda farkındalık yaratmak, markalaşmak ve Türk mutfağının sağlıklı, geleneksel ve atıksız özelliklerini tanıtmak amacıyla bakanlık tarafından yurtiçi ve yurtdışında etkinlikler düzenlenecek.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan imzasıyla tüm kamu kurumları ve yurtdışındaki büyükelçiliklere gönderilen yazıda "Türk mutfağının klasik yemekleri geçmişten bugüne aktarılan bilgi ve geleneğin canlı birer kanıtıdır. Bizi biz yapan, malzemeleri değişse bile özünde aynı, her yöremizde tanıdık olan bu tarifler görünüşte sade ama aslında incelikle işlenmiş bir mutfak bilgisinin ürünüdür. Bu düşünceden hareketle ana teması 'Sürdürülebilir, Atıksız Türk Mutfağı' olan etkinlik haftasının bu yıl yurt içinde uygulanacak faaliyet konsepti 'Türk Mutfağı Klasikleri' yurt dışında uygulanacak faaliyet konsepti ise 'Classics of Turkish Cuisine' olarak belirlenmiştir" denildi.Türk Mutfağı Haftası, Türk mutfağının temel taşlarını oluşturan klasik yemekleri, dünyanın dört bir yanına tanıtmak amacıyla kutlanacağı gibi Türk mutfağının yalnızca bir yemek kültürü değil, bir halkın tarihini, geleneklerini ve yaşam biçimini yansıtan bir miras olduğu hatırlatılacak. Hafta kapsamında Türk mutfağının klasik yemeklerini genç nesillere tanıtmak ve bu geleneksel yemeklerin tariflerini, pişirme yöntemlerini öğretmek için etkinlikler düzenlenecek. Yurt dışında Türkiye'nin yurt dışına yönelik gastronomi markası "Deliciously Türkiye" tüm değerleriyle tanıtılacak.Yurtdışındaki tanıtımlar için yemeklerin hikayelerini de çalışacak olan elçilikler için önerilen konsept hikaye metninde, "Türk mutfağının klasikleri, yani mercimek çorbasından kuru fasulye ve pilava, dolmadan hoşafa uzanan reçetelerimiz, tartışmasız Türkiye'de her evde sıklıkla pişirilen yemeklerdir. Ülkemizin her bölgesinde hazırlanan bu yemeklerin ortak bir özelliği kolayca bulunabilen malzemelerle yapılabilmeleridir. Sağlıklı, besleyici ve inanılmaz lezzetli olan bu yemeklerin bir diğer ortak özelliği ise; aile sıcaklığını yansıtmalarıdır. Mutfağımız, farklı kültürlerin masalarımızda bir araya geldiği ve önyargısız bir şekilde birbirlerini tanıdığı misafirperverliğimizin gerçek bir temsilidir" denildi.Türk Mutfağı Haftası'nda kullanılacak yemek reçeteleri ise Emine Erdoğan'ın himayelerinde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından alındı. Söz konusu haftada köy ekmeği, yufka, lavaş, bazlama, ramazan pidesi, gözleme, mercimek ve tarhana çorbası, imambayıldı, zeytinyağlı yaprak sarma, zeytinyağlı fasulye, karnıyarık, kuru fasulye, türlü, patlıcan musakka, mantı, dolma, kuru köfte, pirinç, bulgur ve tavuklu nohutlu pilav, çoban salata, piyaz, kısır, cacık, tepsi böreği, fırın sütlaç, tavukgöğsü, kabak tatlısı, aşure, ev baklavası, revani meyve hoşafı, limonata, ayran, çılbır, menemen, pişi ve simit pişirilerek yurtdışında beğeniye sunulacak.Yurtdışındaki Türk restoranları, zincir oteller, gastronomi okulları ve sivil toplum kuruluşlarında bu yemeklerin pişirilmesi için irtibata geçilecek.