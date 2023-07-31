Türk Tarih Müzesi Nerede? Türk Tarih Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ankara, Türk tarihiyle ilgili birçok eseri bünyesinde barındıran benzersiz bir şehirdir. Türk Tarih Müzesi ve Parkı da son dönemlerde merak edilen çevreci alanlardan biridir. Müzeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Türk Tarih Müzesi nerede ve nasıl gidilir gibi merak edilen konulara yanıt aramaktadır. İşte Türk Tarih Müzesi giriş ücreti ve konumu.

Türk Tarih Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Etimesgut ilçesinde bulunan müze, oldukça merkezi bir konumdadır. Bağlıca semtine ulaştıktan sonra müzeyi bulmanız oldukça kolaydır. 534 ve 597 numaralı otobüs seferleriyle kolayca ulaşabilirsiniz.

Türk Tarih Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar, Müze Kart Geçiyor mu?

Türk Tarih Müzesi'ni ücretsiz bir şekilde gezmeniz mümkün. Müze ziyaretleri için şu anda herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Türk Tarih Müzesi Hakkında Bilgi

Park geniş bir alana, tam 60 bin metrekarelik bir alana yayılmıştır. Parkta 200'den fazla heykel ve 7 bin metrekarelik kapalı bir müze bulunmaktadır. Müze, çeşitli tarihi dokuları yansıtan öğelerle doludur.

Park, 650 kişilik büyük bir konferans salonuna ve çok amaçlı sanatsal sergi salonuna sahiptir. Ayrıca 10 bin kitaplık bir kütüphane de burada yer alır. Özellikle Türk tarihiyle ilgili bilinmeyen eserlerin bulunduğu bu kütüphane, tarih meraklıları için harika bir kaynaktır

Parkta, 1500 kişilik bir amfi tiyatro ve Göktürk ve Uygur anıtlarının replikaları da vardır. Türk tarihinin çeşitli dönemlerini anlatan 7 farklı kompozisyon, 4 panoramik resim ve 3 adet Frig kabartması da tarihi daha yakından görme imkanı sunar.

Ayrıca müzede Ankara Mimarisi Maketi, Türk Denizcilik Panosu, Türk Havacılık Panosu, Türk Mimarlık Panosu, Türk Arkeoloji Panosu, Türk Bilim Tarihi Panosu, Türkologlar Panosu ve interaktif öğrenme donanımları da sunulmaktadır. Bu eşsiz park, dünyada benzeri olmayan bir yapıya sahiptir ve ziyaretçileri büyüleyecektir.

Parkın içinde restoran ve kafe de bulunur. Ziyaretçilere, sağlıklı ve lezzetli yiyecekler ve içecekler sunan şık bir restoran ve kafe mevcuttur. Üstelik çocuklar için özel menüler de mevcuttur. Bu nedenle ziyaretçiler, müzedeki restoran ve kafede rahatlıkla ihtiyaçlarını karşılayabilirler.