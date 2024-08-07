Haberler Yaşam Haberleri Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın babası Bekir Önal son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 7.8.2024 15:15 Son Güncelleme: 7.8.2024 15:37

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın babası Bekir Önal son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir hastanede tedavi gören ve dün vefat eden Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın babası Bekir Önal için cenaze töreni düzenlendi. Bekir Önal'ın cenazesi, Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak da cenaze törenine katıldı.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın babası Bekir Önal son yolculuğuna uğurlandı

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın babası Bekir Önal, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti. Bekir Önal'ın cenazesi, Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

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Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın babası Bekir Önal son yolculuğuna uğurlandı
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