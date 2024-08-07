Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın babası Bekir Önal son yolculuğuna uğurlandı

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın babası Bekir Önal, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti. Bekir Önal'ın cenazesi, Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.