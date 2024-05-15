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Giriş Tarihi: 15.5.2024 00:20 Son Güncelleme: 15.5.2024 00:29

Türk yapay zekâ uzmanına Oxford Üniversitesi'nden davet geldi

Türkiye'de yapay zekanın öncü isimlerinden ProMedia Works Reklam Ajansı'nın CEO'su İlker Ulubey, dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından biri olan Oxford Üniversitesi tarafından düzenlenen "Yapay Zeka Programı"na davet edildi.

Hande ERDEM Hande ERDEM
Türk yapay zekâ uzmanına Oxford Üniversitesi’nden davet geldi

Türk televizyon tarihindeki ilk ve tek yapay zeka temalı program olan "Yapay Zeka Çağı"nın da yapımcısı ve sunucusu olan Ulubey, bu davetle uluslararası arenada da tanınan bir isim haline geldi.

İlker Ulubey'in bu başarısı, Türkiye'de yapay zeka alanında gösterdiği üstün çabaların ve bilgi birikiminin bir kanıtı olarak kabul ediliyor. Yapay zeka teknolojileri üzerine verdiği eğitimler ve konferanslarla da tanınan Ulubey, Oxford'dan aldığı daveti sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu önemli davet, İlker Ulubey'in kariyerinde yeni bir kilometre taşı olarak görülüyor ve Türkiye'nin yapay zeka alanında uluslararası alanda söz sahibi olma yolunda ilerlemesine katkı sağlayacak bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

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Türk yapay zekâ uzmanına Oxford Üniversitesi'nden davet geldi
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