Türk yapay zekâ uzmanına Oxford Üniversitesi’nden davet geldi

Türk televizyon tarihindeki ilk ve tek yapay zeka temalı program olan "Yapay Zeka Çağı"nın da yapımcısı ve sunucusu olan Ulubey, bu davetle uluslararası arenada da tanınan bir isim haline geldi.

İlker Ulubey'in bu başarısı, Türkiye'de yapay zeka alanında gösterdiği üstün çabaların ve bilgi birikiminin bir kanıtı olarak kabul ediliyor. Yapay zeka teknolojileri üzerine verdiği eğitimler ve konferanslarla da tanınan Ulubey, Oxford'dan aldığı daveti sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu önemli davet, İlker Ulubey'in kariyerinde yeni bir kilometre taşı olarak görülüyor ve Türkiye'nin yapay zeka alanında uluslararası alanda söz sahibi olma yolunda ilerlemesine katkı sağlayacak bir gelişme olarak nitelendiriliyor.