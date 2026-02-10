Türk yardım dernekleri Gazze’de açlıkla mücadele eden çocuklara umut oluyor

İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle kıtlığa sürüklenen Gazze'de, yaklaşık 40 bin bebek ve 250 bin çocuğun açlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. Bölgede yaşanan ağır insani kriz devam ederken, Türk yardım dernekleri Gazzeli sivillerin, özellikle de çocukların yüzünü güldürmeye çalışıyor.

TÜRK DERNEKLERİNDEN SICAK YEMEK DESTEĞİ

Gazze'de görev yapan Türk insani yardım kuruluşları, Türkiye'nin dört bir yanından yapılan bağışlarla her gün binlerce kişiye sıcak yemek dağıtıyor. Çadır kentlerde kurulan yemek stantları, açlıkla mücadele eden aileler için hayati önem taşıyor. Onlarca Türk yardım derneği Gazze şeridinde sıcak yemeğin yanı sıra kömür, battaniye, giyim ve çadır yardımında da bulunuyor.

SICAK YEMEKLE GELEN TEBESSÜM VE TEŞEKKÜR

Hak İnsani Yardım Derneği tarafından kurulan bir yemek standında kabını dolduran Filistinli küçük bir kız çocuğunun mutluluğu objektiflere yansıdı. Aldığı bir kap sıcak yemekle sevinen çocuk, duygularını, "Türkiye'ye teşekkür ediyorum, bizi yalnız bırakmadığı için" sözleriyle dile getirdi. Gazze'deki çadır kentlerde yükselen sıcak yemek kokusu, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocuklara kısa da olsa bir tebessüm yaşatıyor. Yardım faaliyetleri, bölgedeki insani dramın hafifletilmesi adına umut olmaya devam ediyor.