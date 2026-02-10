Haberler Yaşam Haberleri Türk yardım dernekleri Gazze’de açlıkla mücadele eden çocuklara umut oluyor
Giriş Tarihi: 10.02.2026 22:34

Türk yardım dernekleri Gazze’de açlıkla mücadele eden çocuklara umut oluyor

Gazze’de İsrail ablukası ve sınırlı yardım girişi nedeniyle derinleşen insani kriz, en çok çocukları etkiliyor. Açlık tehdidi altındaki on binlerce çocuğa Türk yardım dernekleri sıcak yemek ulaştırarak umut oluyor. Yemek kabını doldurmanın mutluğu gözlerine yansıyan Gazzeli bir kız çocuğu “Teşekkürler Türkiye, bizi yalnız bırakmadığın için” diyerek Türkiye’ye selam gönderdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Türk yardım dernekleri Gazze’de açlıkla mücadele eden çocuklara umut oluyor
  • ABONE OL

İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle kıtlığa sürüklenen Gazze'de, yaklaşık 40 bin bebek ve 250 bin çocuğun açlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. Bölgede yaşanan ağır insani kriz devam ederken, Türk yardım dernekleri Gazzeli sivillerin, özellikle de çocukların yüzünü güldürmeye çalışıyor.

TÜRK DERNEKLERİNDEN SICAK YEMEK DESTEĞİ

Gazze'de görev yapan Türk insani yardım kuruluşları, Türkiye'nin dört bir yanından yapılan bağışlarla her gün binlerce kişiye sıcak yemek dağıtıyor. Çadır kentlerde kurulan yemek stantları, açlıkla mücadele eden aileler için hayati önem taşıyor. Onlarca Türk yardım derneği Gazze şeridinde sıcak yemeğin yanı sıra kömür, battaniye, giyim ve çadır yardımında da bulunuyor.

SICAK YEMEKLE GELEN TEBESSÜM VE TEŞEKKÜR

Hak İnsani Yardım Derneği tarafından kurulan bir yemek standında kabını dolduran Filistinli küçük bir kız çocuğunun mutluluğu objektiflere yansıdı. Aldığı bir kap sıcak yemekle sevinen çocuk, duygularını, "Türkiye'ye teşekkür ediyorum, bizi yalnız bırakmadığı için" sözleriyle dile getirdi. Gazze'deki çadır kentlerde yükselen sıcak yemek kokusu, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocuklara kısa da olsa bir tebessüm yaşatıyor. Yardım faaliyetleri, bölgedeki insani dramın hafifletilmesi adına umut olmaya devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türk yardım dernekleri Gazze’de açlıkla mücadele eden çocuklara umut oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz