Türk Yıldızları, Şehit Pilot Tayfun Kureş anısına Of Semalarında gösteri yaptı

Of Kaymakamlığı ve Of Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, ilçede büyük bir heyecan yarattı. Gökyüzünde süzülen kırmızı-beyaz izler, izleyicilere hem gurur dolu hem de duygusal anlar yaşattı. Oflular, "Of bu coşkuyu özlemişti, çok yakıştı" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Gösteri öncesinde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın verdiği konser, etkinliğe gelen vatandaşlara tarihi bir atmosfer yaşattı. Ardından Türk Yıldızları, kırmızı ve beyaz renklerdeki dumanlarla gökyüzünde ay-yıldız figürü çizerek milli gururu doruğa çıkardı, süpersonik hızlarda gerçekleştirdikleri senkronize manevralarla izleyenleri büyüledi. Etkinlik, hem milli birlik duygusunu pekiştirdi hem de izleyenlere unutulmaz bir görsel deneyim sundu.

Etkinliğe Of Kaymakamı Eşref Akça, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, AK Parti Of İlçe Başkanı Osman Baykal, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gösteri sonrası konuşan Başkan Sarıalioğlu, şehit pilot Tayfun Kureş'in anısını yaşatmanın önemini vurgulayarak," Medarı iftiharımız Türk Yıldızları, şehidimiz Tayfun Kureş için gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Bir kez daha Oflu şehidimiz Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'i ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Bu organizasyon geçmiş dönem Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz döneminde başladı. Şu an Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun başkanlığında sürdürülüyor. Gönlüm istiyor ki bir gün bu gençlerimizin arasından da bir Hasan Küçükakyüz gibi paşa çıksın. Önce Hava Kuvvetleri Komutanı, sonra Genelkurmay Başkanı, ardından Milli Savunma Bakanı olsun" sözleriyle genç pilotlara duyduğu güveni dile getirdi.