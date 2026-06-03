Türkan Biçer cinayetinde çarpıcı gelişme! Şüpheli Fatih Özşen’in kardeşinden skandal savunma: 1 dakika boyunca…





"BİR DAKİKA BOYUNCA TUTMAYA ÇALIŞTI"



Olay gecesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bilgiç, taraflar arasında tartışma yaşandığını ancak olayın ardından Türkan Biçer'in balkona yöneldiğini ileri sürdü. Bilgiç, "Müvekkil merhumeyi kurtarmak amacıyla elinden gelen tüm maddi manevi çabayı sarf etmiştir. Olay gününe gelecek olursak gece 3 suları her iki tarafta alkollü, evet bir tartışma yaşanıyor asansörden girişte vesaire bunlar zaten haber kanallarına yansıdı. Ancak müvekkilin oturduğu evde yaşıyorlar bu arada orası bir otel değil o da o anlamda da bir yanlış bilgilendirme mevcut. Evde yaşanan tartışmalar akabinde müvekkilden bir su istiyor. Yani sanki sakinleşecekmiş gibi yaparak su istiyor. Müvekkil arkasını dönüp su vermeye gideceği esnada balkona yöneliyor. Akabinde müvekkil bunu fark ediyor ve kendisini kurtarmak amacıyla atılıyor. Zaten merhume balkondan düşmeden müvekkilimiz tarafından tutuluyor ve bir dakikaya yakın bir süre boyunca düşmesi engellenerek yukarı doğru çekilmeye gayret gösteriliyor. Bu anlamda merhumenin öldürülmesi müvekkil tarafından isteniyor olsa, itme ya da atma fiili müvekkil tarafından işleniyor olsa, anlık bir refleksle ve merhametle onu tutma ve yukarı çekme eyleminde olmayacağı herkesin malumudur. Hayatında olan akışı gereğidir. Bu anlamda müvekkil kendisini kurtarmak amacıyla müdahale etmiş. Kendisini yukarı doğru çekmeye gayret göstermiştir. Ancak gecenin 3 sularında olayın meydana gelmesi, her iki tarafın alkollü olması, merhumenin 1.75 boyunda 80 kilo ağırlığına yakın olması sebebiyle müvekkilin gücü kendisini kurtarmaya ve yukarı çekmeye yetmemiştir. Bu anlamda en çok üzüntüyü de açıkçası müvekkili duymaktadır vefatından kaynaklı. Biz merhumeye Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz." dedi. Müvekkilinin olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Bilgiç, soruşturmanın tüm deliller ışığında objektif şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.