Türkçe öğretmeni görev yaptığı okulda hayatını kaybetti

Kırıkkale Millî Eğitim Müdürü Rıza Aydın, Şehit Erdem Mut Ortaokulunda görevli Türkçe öğretmeni Cihat Çolak'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Aydın kurumun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eğitim camiası olarak başımız sağ olsun. Şehit Erdem Mut ortaokulunda görevli Türkçe öğretmenimiz Cihat Çolak okulda geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ardahan Posof ilçe nüfusuna kayıtlı öğretmenimiz 52 yaşında olup, evli ve iki çocuk babasıydı. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.