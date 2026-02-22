Türkçe’nin dünyadaki izi sözlükte toplandı

Türkçe'nin farklı coğrafyalardaki izlerini ortaya koyan, kültürel diplomasi ve dil hafızasına yönelik önemli bir adım olan "Dünya Dillerinde Türkçe" sözlüğü tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, UNESCO tarafından her yıl 21 Şubat'ta kutlanan Uluslararası Anadil Günü kapsamında, Yunus Emre Enstitüsü
'nce düzenlenen "Dünya Dillerinde Türkçe" sözlüğünün tanıtım toplantısına katıldı.
Türkçe'nin, tarih boyunca geniş bir coğrafyada varlık gösterdiğini vurgulayan Bakan Ersoy, "Ticaret yollarında, ilim meclislerinde, şehir meydanlarında, mutfaklarda ve zanaat atölyelerinde dolaşmış bir dildir. Bu eserde gündelik hayatta kullanılan, konuşma ve yazı dilinde karşılığı bulunan kelimeler esas alınmıştır. Böylelikle ortaya, geçmişe ait bir listeden ziyade bugünün canlı dil gerçekliğini yansıtan bir tablo çıkmıştır" değerlendirmesini yaptı.
ATİNA'DA 'BAKALİ' SESİ
Bakan Ersoy, "Bugün Kosova'da kahvenizi fincanla değil de 'fincani' ile içersiniz. Saraybosna'da alışverişin kalbi hâlâ 'çarşı'da atar. Üsküp'te bir dükkânın tabelasında 'dukan' kelimesiyle karşılaşırsınız. Atina sokaklarında 'bakali' sesini duyarsınız, Bükreş'te 'ciorba' diye telaffuz edilen çorba ifadesi elbette tanıdık gelir. Sofya'da ise 'yoğurt' kelimesi artık o dilin doğal bir parçası olmuştur" bilgisini paylaştı.