Türkevi’nde iftar heyecanı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından Türkevi'nde gerçekleştirilen iftarda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şiddete sıfır tolerans ilkemiz doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla yürütmeye devam ediyoruz. Kadınların güvende, eşit haklarla topluma katılmalarını sağlamayı hedefleyerek, daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerliyoruz" dedi.

TEKNOLOJİ KAPSAYICI OLMALI

Programları dolayısıyla New York'a giden Göktaş, KADEM'in Türkevi'nde düzenlediği iftar programına katıldı. Burada konuşmasında yapay zeka ve dijital dönüşümün fırsatlar yaratırken, aynı zamanda mevcut eşitsizlikleri derinleştirme riski de taşıdığına dikkat çeken Göktaş, "Teknolojinin dışlama değil, kapsayıcılık için bir araç olarak kullanılmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

KADEM'in, kadınların ekonomik güçlenmesini küresel ölçekte teşvik etmek için yaptığı özverili katkılarını tebrik eden Göktaş, "Başarılarımız üzerinde düşünürken önümüzdeki zorlukları da kabul etmeliyiz. Kalıcı eşitsizlikler, iklim değişikliği, jeopolitik gerilimler ve özellikle yapay zeka başta olmak üzere hızlı teknolojik ilerlemeler kadınlar için yeni riskler oluşturmaktadır" diye konuştu. Öte yandan Göktaş, iftar öncesi Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) tarafından Türkevi'nde düzenlenen "Nesilleri Birleştirmek: Teknolojinin Aile İşletmeleri ve Sosyal Gelişim Üzerindeki Etkisi" konulu panele katıldı. Kadınların aile işletmelerindeki rolünün teknolojinin etkisiyle dönüşüm geçirdiğini söyleyen Göktaş, "Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, ailelerin eğitim ve sağlık alanlarına yaptığı yatırımları artırır. Bunun yanı sıra kadınların ve kız çocuklarının, ikiz dönüşümde yeni beceri ve yetenekler kazandırılması da önceliklerimiz arasındadır" diye konuştu.