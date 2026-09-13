Türkiye 10 yılda 70 puan yükseldi

Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD
) 2025 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçlarını değerlendirdi. Bakanlık, Türkiye
'nin 2022'ye göre fen bilimleri, matematik ve okuma becerilerinin tamamında puanını en fazla artıran OECD ülkesi olduğunu vurguladı.
15 yaşındaki öğrencilerin matematik, fen ve okuma becerilerini ölçen PISA'ya Türkiye 2003'ten bu yana katılıyor. 2025 sonuçlarına göre Türkiye'nin sıralaması fen bilimlerinde 15, matematikte 11, okumada ise 18 basamak yükseldi. Türkiye ayrıca fen ve okumada OECD ortalamasının üzerine çıkarken matematikte OECD ortalamasını yakaladı. Bakanlık, sonuçları Türkiye'nin eğitim politikalarının son yıllardaki olumlu yansıması olarak değerlendirdi.