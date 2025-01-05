Türkiye 1.si Yağmur’a acı veda

Fethiye Mustafa Karslıoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören Yağmur Sena Şakır geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Fethiye'de eğitim gören ve ani ölümü ile sevenlerini yasa boğan 12 yaşındaki Yağmur Sena Şakır, 6. sınıfta katılmış olduğu Bursluluk Sınavı'nda Türkiye 1.'si olmuştu.

ŞAKIR, SON YOLCULUĞUNA TEFENNİ'DE UĞURLANDI

Aslen Burdur'un Tefenni ilçesinden olan ve Fethiye'de ailesi ile ikamet eden Yağmur Sena, son yolculuğuna memleketinde dualarla uğurlandı.

KAYA, TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya; "Kaymakam Mustafa Karslıoğlu Ortaokulu öğrencimiz Yağmur Sena Şakır'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.