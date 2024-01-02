Türkiye 2024’e coşkuyla girdi

Türkiye 2024'e büyük heyecanla ve umutlarla girdi. İstanbul'un kalbi Taksim, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı kutlamalarının adresi oldu. Yılbaşı kutlamalarında İstanbul'da kimilerinin tercihi ise Nişantaşı oldu. Ortaköy'de hava fişekler patladı, yerli ve yabancı turistler yılın ilk dakikalarında gökyüzündeki görsel şölenin tadını çıkararak yeni yıla 'merhaba' dedi.Avrupa ve Asya kıtasını birbirinden ayıran İstanbul Boğazı'nda 2024 yılı renkli görüntülerle karşılandı. Yeni yılın ilk saniyelerinde Boğaz'ın farklı noktalarında yapılan havai fişek gösterilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kuzguncuk sahiline gelenler yeni yıla havai fişek gösterileri izleyerek girdi.Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yeni yılın ilk dakikalarına coşkulu kalabalığın geriye sayımı ile girildi. 2024 yılının ilk bebekleri de hayata gözlerini açtı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı megakent yeni yıla olumsuz bir sorun yaşamadan girdi.Antalya'da 'Yaz kış denize girenler' grubu 2024 yılına da denizde 'merhaba' dedi. Erciyes'te yerli ve yabancı turistler yeni yıla meşaleli gece kuşağı yaparak girdi. Şanlıurfa'da ise vatandaşlar yılbaşını kutlamak için, kentin simgesi olan tarihi konuk evlerine akın etti. Urfa türküleri eşliğinde eğlenen konuklar, çiğköfte yoğurdu. Kutlamalar sıra geceleri ve türküler eşliğinde sürdü. Muğla'nın Fethiye İlçesinde ise bir grup vatandaş, yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanları için gerçekleştirilen etkinlikte değişik kostümlerle denize girdiler.SABAH