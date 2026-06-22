Türkiye 5 Bin Kişiyle Guinness Dünya Rekorlarını Kıracak! Etkinliğe 7’den 70’e Herkes Davetli...

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler "Kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmak adına büyük bir sorumluluk inancıyla çeşitli projeler ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan halk oyunlarımız; milletimizin hafızası, kültürü ve ortak ruhudur. Bizler için horon da zeybek de sadece bir oyun değil; tarihimizin, mücadelemizin ve kardeşliğimizin yaşayan mirasıdır" diyerek halk oyunlarının Türk kültürünün yaşatılmasında ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE "HORON BİZİMDUR!" DİYOR

Maltepe'de5 bin kişilik bir katılımla horon dansının dünya gündemine taşınması hedefleniyor. Karadeniz kültürünün ayrılmaz bir parçası olan horon yüzyıllardır Anadolu'nun farklı bölgelerinde yaşatılıyor.