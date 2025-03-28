Türkiye aleyhinde faaliyet yürüten İsveç vatandaşı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 11 Ocak 2023'te İsveç'in Stockholm şehrinde terör örgütü PKK üyeleri tarafından belediye binası önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen bir maket asılarak örgütsel eylem yapıldığı tespiti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu eylemi yapan, organize eden, basına yansıtan veya irtibatlı olduğu değerlendirilen Kaj Joakim Medin'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tespit edildi.

EYLEMİN SORUMLUSU

Başsavcılık tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yürütülen soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden Medin'in, dün Türkiye'ye giriş yaptığını tespit eden emniyet ekipleri şüpheliyi İstanbul'da gözaltına aldı. Medin'in, İsveç'in Ete gazetesinin muhabiri olduğu, Stockholm'deki eylemin sosyal medyada ve ulusal basında yer almasında sorumlu olduğu belirlendi.

TÜRKİYE ALEYHİNDE FAALİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Suriye'de çatışma bölgelerinde de bulunduğu belirlenen Medin'in, 2014'te Kandil'e, 2016'da Diyarbakır'a ve 2017'de Erbil'e seyahat ettiği, buralarda Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Medin'in, sosyal medya hesabından çok sayıda PKK/YPG silahlı terör örgütünün silah, bayrak ve örgüt üyeleriyle paylaşımlarının olduğu, ayrıca örgütsel içerikli kitap basımı, haber paylaşımı ve örgütsel eylemleri düzenli olarak anlatan internet haberleri yaptığı tespit edildi. İstanbul'da, tercüman ve avukatın da aracılığıyla video konferans yöntemiyle nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Medin, tutuklandı.