Türkiye alkol raporu yayımlandı! 2025’te Yeşilay’a başvuranların yüzde 92’si alkolü bıraktı

Yeşilay, Türkiye'nin Alkol Raporu'nu yayımladı. Sepetçiler Kasrı'nda bulunan Yeşilay Genel Merkezi'nde yapılan programda, Türkiye Yeşilay Alkol Araştırma Raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Programa Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rabia Bilici, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Tülay Eren ve Türk Karaciğer Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayşe Nurdan Tözün katıldı.

TOPLUMUN YÜZDE 79'U HİÇ ALKOL KULLANMADI

Rapora göre, daha önce hiç alkol kullanmayanların oranı yüzde 79,2 olarak ölçüldü. Son 30 günde alkol kullananların yüzde 30,2'si 2-3 kez kullandığını beyan ederken, her gün alkol tüketenlerin oranı ise yüzde 7,8 oldu. Türkiye'de alkole başlama yaş ortalaması 19,4 olarak ölçülürken, alkol kullananların yarısı ilk deneyimini 18 yaşından önce yaşadığını belirtti.

İLK SIRADA 'ARKADAŞ ORTAMI' VAR

Erkeklerin kadınlara göre daha küçük yaşlarda alkole başladığı belirlenirken, alkol kullanımına başlama nedenleri büyük çoğunlukla arkadaş etkisi, merak ve eğlence oldu. Kişisel sorunlar nedeniyle alkole başladığını beyan edenlerin oranı ise sadece yüzde 9,5'te kaldı.

HER YIL 2.6 MİLYON İNSAN ALKOLDEN ÖLÜYOR

Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç, konuşmasında, bağımlılıkla mücadelenin terörle mücadele kadar önemli olduğunu belirterek, "Endüstri, alkolü problemlerle başa çıkmanın, sosyalleşmenin yolu olarak gösteriyor. Ancak alkol, problemleri daha da arıtıyor. Bizi sevindiren bir gelişme var. Dünya nüfusunun yüzde 56'sı hayatında hiç alkol kullanmamış. Ama mevcut duruma baktığımızda dünyada her yıl 2 milyon 600 bin insan alkolden dolayı ölüyor" dedi.

15 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN BAĞIMLILIK RİSKİ DÖRT KAT DAHA FAZLA

Alkol kullanmakta en büyük etkinin arkadaş ortamı olduğunun ve bağımlıların, sosyal kabul görmek için alkole başladığının altını çizen Dinç, "Geçen sene Türkiye'de 256 bin kişi, alkollü araç kullanmaktan işlem görmüş. Türkiye'de bizi en çok endişelendiren durum şu, alkol kullanan insanların birçoğu 18 yaşından önce başlamış. 15 yaşından önce alkol kullanmaya başlayan insanların bağımlı olma riski 4 kat daha fazla. Endüstri de bunu bildiği için bunun önünü açacak faaliyetler yapıyor" dedi.

2025'TE YEŞİLAY'A BAŞVURANLARIN YÜZDE 92'Sİ ALKOLÜ BIRAKTI

Türkiye'nin alkole bakış açısını değerlendiren Dinç, "Toplumumuzun yüzde 72'si alkolle mücadele çalışmalarını destekliyor. Biz de Yeşilay olarak alkole bulaşmış insanları hiçbir şekilde toplumun dışına itmeden, onları suçlamadan çalışma yapıyoruz. Bu konuda ızdırap çeken insanlar için Türkiye'nin 81 ilinde Yeşilay danışmanlık merkezleri var. İnsanlarımızın emrindeyiz. Geçen sene bin 500'den fazla insan bize alkolü bırakmak için başvurmuş ve her 100 kişiden 92'si alkolü bırakmış, sadece yüzde 8'i devam ediyor. Alkole bulaşmış insanlarımıza yardımcı olmak için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.