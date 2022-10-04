Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye Almanya maçı canlı izle hemen

Türkiye 2. Tur ilk voleybol maçı için hazırlıklarını tamamladı. Rakibi Almanya ile karşılaşacak Filenin Sultanları taraftarların desteğini görüyor. Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. Şampiyonaya iddialı bir başlangıç yapan kırmızı beyazlılar tam kadro file önünde olacak. Peki, Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Türkiye Almanya voleybol maçı canlı izle ekranı!
DÜNYA ŞAMPİYONASI İLK GRUPLAR TAMAMLANDI
Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmeye başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B grubunu lider tamamladı.
Ev sahibi Polonya da Türkiye ile aynı grupta yer alıyordu. Filenin Sultanları, Polonya'yı da yenerek turnuvayı lider tamamladı.
TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE VOLEYBOL RAKİPLERİ HANGİ ÜLKELER?
Türkiye ikinci tur F grubunda kendine yer buldu. Milliler grupta Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele edecek.
A MİLLİ TAKIM KADROSU
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.