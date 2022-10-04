Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye Almanya maçı canlı izle hemen
Giriş Tarihi: 4.10.2022 17:46 Son Güncelleme: 4.10.2022 17:46

Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye Almanya maçı canlı izle hemen

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası yolculuğuna devam ediyor. Son maçta Polonya’yı 3-2 skorla eleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı gruptan birinci çıkarak son 16’ya adını yazdırdı. Türkiye voleybol maçı canlı yayın ile takip edilecek. 2. Tur ilk maçında Almanya ile karşılaşacak kırmızı beyazlılar şampiyona da iddialı. Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, Türkiye Almanya voleybol maçı canlı izle!

Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye Almanya maçı canlı izle hemen

Türkiye 2. Tur ilk voleybol maçı için hazırlıklarını tamamladı. Rakibi Almanya ile karşılaşacak Filenin Sultanları taraftarların desteğini görüyor. Türkiye Almanya voleybol maçı hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. Şampiyonaya iddialı bir başlangıç yapan kırmızı beyazlılar tam kadro file önünde olacak. Peki, Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Türkiye Almanya voleybol maçı canlı izle ekranı!

DÜNYA ŞAMPİYONASI İLK GRUPLAR TAMAMLANDI

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmeye başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, B grubunu lider tamamladı.

Ev sahibi Polonya da Türkiye ile aynı grupta yer alıyordu. Filenin Sultanları, Polonya'yı da yenerek turnuvayı lider tamamladı.

TÜRKİYE ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İkinci etap karşılaşmaları 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye Almanya maçı 4 Ekim 2022 Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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TÜRKİYE VOLEYBOL RAKİPLERİ HANGİ ÜLKELER?

Türkiye ikinci tur F grubunda kendine yer buldu. Milliler grupta Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele edecek.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

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