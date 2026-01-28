Türkiye, Avrupa elektrikli otomobil pazarında dördüncü oldu

Elektrikli otomobil satışları 2025'te yıllık bazda yüzde 80 artışla yaklaşık 190 bine ulaştı ve bu satış hacmiyle Türkiye, Almanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından Avrupa'nın en büyük dördüncü elektrikli otomobil pazarı haline geldi.

Türkiye ayrıca Avrupa'nın önemli elektrikli araç pazarları Norveç, Hollanda ve Belçika'yı geride bıraktı.

Türkiye aynı sıralamada 2023'te 9'uncu sırada yer alırken, elektrikli araç satışları bu dönemden itibaren hızlı artış eğilimine girdi.

Öte yandan, elektrikli otomobil satışlarındaki güçlü artışa rağmen Türkiye'de trafiğe kayıtlı otomobillerin henüz yüzde 2'si elektrikli ve fosil yakıtlı araçlardan oluşuyor.