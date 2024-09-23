Türkiye- Azerbaycan Üniversitesi’nde eğitim-öğretim başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açılan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, 86 öğrenciyle ilk eğitim öğretim yılına başladı. Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla kurulan Türkiye- Azerbaycan Üniversitesi, öğrencilerine kapılarını açtı. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin eğitim programlarını kullanacak olan üniversitede, 2024-2025 akademik yılı itibarıyla Bilgisayar Mühendisliği alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Endüstri Mühendisliği alanında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Gıda Mühendisliği alanında ise Hacettepe Üniversitesi'nin programları uygulanacak. Üniversitede ilk yıl üç bölümde 86 öğrenci öğrenim görecek. Üniversitenin mezunları, öğrenim gördükleri bölüme göre ODTÜ, İTÜ veya Hacettepe Üniversiteleri'nin diplomasına sahip olacak.