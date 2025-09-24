Türkiye bebek katili ablayı konuşuyor: 13 yaşında işlediği cinayeti ağzından kaçırmış!

Balıkesir'de 25 yıl önce yaşanan cinayetin sırrı ortaya çıktı. 38 yaşındaki kadın, 13 yaşındayken 2 aylık kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Yeni Asır'ın haberine göre; Olay, 11 Ekim 2000 tarihinde Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Beyköy'de meydana geldi.
Ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak çalışan ve o dönem 13 yaşında olan Dilek İlter, annesinin bakması için kucağına verdiği 2 aylık kardeşini yastıkla boğarak öldürdü. Bebek ölümü "normal ölüm" olarak kayıtlara geçtiği için dosya kapanmıştı.
Nazilli Asayiş Büro ekiplerince Yenipazar'da gözaltına alınan Dilek İlter, emniyetteki ifadesinde annesinin kendisini sürekli dövdüğünü, intikam almak için kardeşini öldürdüğünü söyledi. Şüpheli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İlter, cezaevine gönderilmişti.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, 25 yıl önce kardeşi 2 aylık Gülüzar'ı yastıkla boğduğunu itiraf eden D.İ. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Dilek İlter, dosyadaki zaman aşımı ve o dönem çocuk olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.