Haberler Yaşam Haberleri Türkiye bebek katili ablayı konuşuyor: 13 yaşında işlediği cinayeti ağzından kaçırmış!
Giriş Tarihi: 24.9.2025 13:54 Son Güncelleme: 24.9.2025 14:12

Türkiye’nin kanını donduran olay bundan tam 25 yıl önce Balıkesir Susurluk’ta meydana geldi… 38 yaşındaki Dilek İlter, 2 aylık olan kız kardeşi Gülizar’ı yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Yıllarca gizlediği cinayeti bir yakının yanında ağzından kaçırdığı öğrenildi. Detaylar tüyler ürpertti…

Balıkesir'de 25 yıl önce yaşanan cinayetin sırrı ortaya çıktı. 38 yaşındaki kadın, 13 yaşındayken 2 aylık kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Yeni Asır'ın haberine göre; Olay, 11 Ekim 2000 tarihinde Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Beyköy'de meydana geldi.

Ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak çalışan ve o dönem 13 yaşında olan Dilek İlter, annesinin bakması için kucağına verdiği 2 aylık kardeşini yastıkla boğarak öldürdü. Bebek ölümü "normal ölüm" olarak kayıtlara geçtiği için dosya kapanmıştı.

İNTİKAM İÇİN YAPMIŞ

Yıllarca korkunç olayı gizleyen İlter, Susurluk'tan Aydın'ın Yenipazar ilçesine yerleşti. Vicdan azabı duyan kadın, bir yakının yanında 13 yaşında işlediği cinayeti ağzından kaçırdı. İtirafın ihbar edilmesi üzerine Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Nazilli Asayiş Büro ekiplerince Yenipazar'da gözaltına alınan Dilek İlter, emniyetteki ifadesinde annesinin kendisini sürekli dövdüğünü, intikam almak için kardeşini öldürdüğünü söyledi. Şüpheli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İlter, cezaevine gönderilmişti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, 25 yıl önce kardeşi 2 aylık Gülüzar'ı yastıkla boğduğunu itiraf eden D.İ. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi. Dilek İlter, dosyadaki zaman aşımı ve o dönem çocuk olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

