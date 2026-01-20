Türkiye beyaza büründü

Diyarbakır'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yollar buz pistine döndü. Özellikle Diyarbakır-Mardin karayolunda buzlanma nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, çok sayıda araç kontrolden çıkarak yolun dışına savruldu. Diyarbakır-İstanbul uçak seferleri iptal edildi. Şırnak'ta da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar nedeniyle bazı köylerde evler kara gömüldü. Kapadokya'da etkili olan yoğun kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kaplarken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Peribacaları ve vadilerde oluşan eşsiz manzarayı fırsata çeviren bazı vatandaşlar, bölgeye özgü doğal oluşumlar arasında snowboard yaparak karın keyfini çıkardı. Alışılmış kayak merkezlerinin dışında gerçekleşen bu görüntüler, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde de yoğun kar yağışı etkili oluyor. Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı eski Zigana Dağı geçidine giden vatandaşlar karın keyfini yaşadı. Vatandaşlar kar üstünde horon oynadı, çocuklar kızakla kayıp kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ise soğuk hava etkili oluyor. Edirne'de hava sıcaklığı gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü, sokak çeşmeleri ve süs havuzları buz tuttu.

ANTALYA'DA DENİZ KEYFİ

Hava sıcaklığının ortalama 14 derece ölçüldüğü Antalya'da deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece oldu. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne gelerek deniz manzarasının keyfini çıkardı. Sahile gelenlerin bir bölümü denize girerken bir kısmı ise kumsalda oturdu.

Özgür ÖZDEMİR- Hüseyin KAÇAR-Ali ALTUNTAŞ-Erdoğan ÖZTÜRK- Mehtap AYDOĞAN-Ceren ÇALIŞKAN-Sekvan KÜDEN-Betül KUTGÜN