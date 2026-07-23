Türkiye birincisi öğrenciler hedeflerini ve çalışma taktiklerini anlattı

11. sınıftan itibaren daha çok tabii derslere ağırlık verdiğini söyleyen Erdemir, "Benim bu akademik sürecim 9-10'da da vardı. 9'uncu ve 10'uncu sınıfta da asla dersleri hafife almadım. Zaten mezun olduğum Kadıköy Anadolu Lisesi'ni de okul birincisi olarak bitirdim.11-12'de de Atölye Eğitim'e gittim. Onların da çok katkısı oldu. Kendi okulumdaki hocalarımın da katkısı oldu. Ben asla sosyal hayatımdan feragat etmedim. Yani tabii ki de arkadaşlarımla buluştum, doğum günümü kutladık. Yılbaşını bile kutladık. Ben asla doğru olduğunu düşünmüyorum; hani böyle sosyal izolasyon yapılmasını. Özellikle hani YKS sürecinde bu kadar stresli bir süreçte bence asla böyle bir şey yapılmamalı. Çünkü biz insanız ve hani psikolojimiz çok önemli bir faktör. O yüzden ben genel olarak düzenli çalıştığımı söyleyebilirim. Öyle kendimi fiziksel olarak aşırı yoracak saatler boyunca da çalışmadım. Çünkü 9-10'da da bir birikimim vardı temel olarak. O yüzden öyle çok bir yığılma olmadı 12. sınıfta." dedi.

ERDEMİR, "İNGİLİZCEDE KUVVETLİ TEMELİM VARDI BİR TÜRKÇE YANLIŞI İLE TYT'DE 5 BİRİNCİDEN BİRİSİ OLDUM"

İngilizcede çok kuvvetli bir temelinin olduğunu belirten Erdemir, "İlkokuldan ben hep İngilizce kurslarına gittiğimi hatırlıyorum. Ortaokulda da ben 5. sınıftayken pilot okula gitmiştim. Orada 20 saat falan İngilizce dersimiz vardı. Sonra lisede de zaten Kadıköy Anadolu'ya gittim. Hazırlık senesinde İngilizcemi daha da geliştirdim. Liseye gitmeden önce de iyiydi ama lise sayesinde de çok gelişti. Ben açıkçası YDT'ye girmeden önce sadece bir yılın YDT'sini çözüp denemiştim. Onda da iyi yapabilince dedim belki ilk 100 gelir, burs alırım diye YDT'ye gireyim, çözeyim diye düşünmüştüm TYT'm de iyi gelir diye umarak. Öyle de oldu ama birincilik beklemiyordum YDT'de. TYT'yi fulleyen çıkar ya da bir boş bırakan çıkar zannediyordum ama ben bir Türkçe yanlışıyla 5 birinciden biri oldum TYT'de" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN HAYALDİ İLK 40'DA OLACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORDUM"

Sonucu duyduğunda şok olduğunu dile getiren Erdemir, "Salı sabahı açıklandı. Annem beni uyandırdı. Ben çok şok oldum. Gitmek istediğim okulun adını vererek de 'Doğa sen buraya gideceksin, burayı kazandın' gibilerden söyledi. Ben gerçekten şok olmuştum. Direkt onunla uyandırıldım." diye konuştu.

ALES, KPSS, ÖN LİSANS SORULARI, DGS'NİN KESİNLİKLE TÜRKÇE KISIMLARININ ÇÖZÜLMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM"

Sınava girecek olan öğrencilere de tavsiyede bulunan Erdemir, şunları söyledi: "Benim AYT'den bir yanlışım var biyolojiden. Ona rağmen AYT'de 12. olmamın en büyük nedeni TYT'de insanlar Türkçe de zorlandı ya da sosyalde de zorlandı, genel olarak benim Türkçe'ye verdiğim özel bir önemden kaynaklanıyor. Ben mesela sadece TYT çıkmış sorularının değil, aynı zamanda ALES, KPSS, iön lisans soruları, DGS'nin kesinlikle Türkçe kısımlarının çözülmesini tavsiye ediyorum. Hatta bir defa da yetmeyebilir, bence birden fazla kez çözün. Ben öyle yaptım. Bir 11. sınıfta çözdüm, bir 12. sınıfta çözdüm. Bence çok katkısı oldu. Hocalarınıza sorun yapamadıklarınızı. Oradaki sorular gerçekten TYT'den bile zordu bence. Bir de ama ÖSYM'nin de stiliyle aynı şekilde. O yüzden çok faydası olur."

ONUR MEYİNOĞLU, "DATA VE VERİLER DOĞRU KULLANILDIĞI ZAMAN BAŞIRI KAÇINILMAZ OLUYOR"

Atölye Eğitim kurucusu Onur Meyinoğlu ise Doğa Erdemir'i tebrik ederek, " Gerçekten çok büyük bir başarı. Biz Atölye olarak yaklaşık 10 yıldır sürekli Türkiye birincileri, Türkiye ilk 100'leri çıkarıyoruz. Bu sene de çok şükür 33 tane ilk 100'ümüz geldi. 3 kategoride de 3 tane birincilik geldi. Bize de soruyorlar hani bunun bir formülü mü bulundu? Aslında hemen hemen öyle. Doğru öğretmen kadrosu, doğru rekabet ortamı, doğru sınavlar, doğru rehberlik ve bunun yanında data ve veriyi doğru kullanmaya başladığınız zaman gerçekten başarı kaçınılmaz oluyor. Biz Doğa sınava girmeden önce Doğa'nın ilk 100'e gireceğini zaten biliyorduk. 'Ayna Öğrenci' dediğimiz bir sistemimizle zaten sene içinde hangi öğrencinin kaçıncı olacağını doğruya çok yakın bir şekilde tespit edebiliyoruz. Doğal olarak bunlar çok tesadüfi şeyler değil. Gerçekten altında ciddi bir bilim, ciddi de bir emek yatıyor. Bu öğrencilere doğru yaklaşınca, doğru rekabet ortamını, doğru öğretmenleri karşılarına getirince sonuç bu şekilde ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

ANNE EBRU SANAL, "KIZIMIN HEDEFİ BELLİYDİ TIP FAKÜLTESİ İÇİN TIBBİ VİDEOLAR İZLİYORDU"

Doğa Erdemir'in annesi Ebru Sanal ise "Her zaman için derslerine, okulunu seven, hırslı bir öğrenciydi. Ailesini hiç bu konuda üzmedi. Hedefleri çok önceden belliydi. İlkokuldan itibaren Tıp Fakültesi'ni hep istiyordu. Biyoloji dersine karşı bir ilgisi vardı. Hatta ortaokul yıllarında da hatırlıyorum, hastalıklarla ilgili konuları izlediğini, hatta lise döneminde işte tıbbi bazı videoları izlediğini, takip ettiğini görüyordum. İlgisi her zaman biyolojiye karşı vardı. Sayısal bir öğrenciydi, her zaman sayısal tarafı kuvvetliydi." ifadelerini kullandı.

TUĞSEM BAHAR,"EKONOMİ OKUYUP YURTDIŞINDA YÜKSEK LİSANS YAPIP ÜLKEME DÖNMEK İSTİYORUM"

Kabataş Erkek Lisesi öğrencisiyken okulda ve Atölyede disiplinli çalışma sonrasında sınavda başarılı olduğunu belirten YKS eşit ağırlık Türkiye birincisi Tuğsem Bahar: "Ekonomi okumak istiyorum. Yüksek lisansı da yurt dışında yapıp tekrar ülkeme dönmek istiyorum. Ekonomik olarak iyi durumda olmak güzel başarılara yol açar. Ama bir insan çoban da olsa zengin de olsa önemli olan çalışmasıdır. Çalışıldığı zaman başarı kendiliğinden geliyor.."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör