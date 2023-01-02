Türkiye, Birleşmiş Devletler Topluluğu’na girdi

Üye ülkeleri arasında ticareti ve yatırımı kolaylaştırmak ve geliştirmek için kurulan CWEIC, Amerika'dan Afrika'ya ve Asya'ya pek çok ülkeyi kapsıyor. Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Hindistan, Güney Afrika, Ruanda, Kamerun, Tanzanya, Gana, Nijerya ve Zambiya gibi ülkelerin üye olduğu Commonwealth Enterprise and Investment Council - CWEIC'in Türkiye'den ilk ve tek üyesi olan CNR yöneticileri geçtiğimiz hafta İngiltere'deydi. CWEIC Başkanı Lord Marland tarafından özel olarak davet edilen CNR Holding, Türkiye için çok ciddi bir anlaşmaya imza attı. Yerli ve yabancı markalar, CNR Holding'in pazarlama ve ticari hizmetleri aracılığı ile CWEIC'in uluslararası ilişki ağını kullanarak küresel alıcılarla buluşacak.

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İlhan Erem ve Serhan Erem'in de Danışma Kurulu'na davetli olduğu CWEIC üyeliği hakkında, Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem ile konuştuk.

-CWEIC'e üyeliğiniz nasıl gerçekleşti?

CWEIC, İngiliz Milletler Topluluğuna bağlı 56 Commonwealth üye ülkesinde ticareti ve yatırımı kolaylaştırmak için İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanlarının resmi yetkisine sahip, ticari, kar amacı gütmeyen bir kuruluş.

CWEIC, bu yıl Ruanda'nın başkenti Kigali'de bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıya birçok devlet başkanı ile birlikte CNR Holding de davetli olarak katıldı. Toplantı esnasında Ruanda ve tüm Afrika'yı kapsayacak şekilde fuarlar düzenlememiz önerildi. Üyeliğe de yine aynı toplantıda davet edildik. Yurt dışı yatırımlarımız ve iş birliklerimizin yanı sıra Ruanda'da düzenlediğimiz fuarlar bize referans oldu. Ruanda'daki toplantı oldukça verimli geçti. Önemli görüşmeler gerçekleştirdik.

Üye olduktan sonra ilk toplantımıza İngiltere'de katıldık. Geçtiğimiz hafta Londra Belediye Başkanı'nın resmi konutu Mansion House'da gerçekleşti. Bu toplantıya CNR Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İlhan Erem ve Serhan Erem ile birlikte iştirak ettik ve oldukça verimli geçti. Ardından, CWEIC Başkanı Lord Marland'ın özel davetlisi olarak, Lordlar Kamarası'nda verilen akşam yemeğine katıldım.

-Lordlar Kamarası'ndaki davetten biraz daha bahseder misiniz?

Sadece 15 kişilik seçkin bir davetli listesinin olduğu çok özel bir yemekti. Lord Marland tarafından, Lordlar Kamarası'nda gerçekleşen bir akşam yemeğiydi. Üç ülkeden bakan ve çok uluslu şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanları vardı. Önemli ikili görüşmelerin de gerçekleştiği bu yemekte geleceğe dönük ciddi iş teklifleri aldık. Gelen teklifler üzerine söz konusu ülkelerde yeni fuarlar ve yatırımlar hayata geçirmeyi planlıyoruz. CWEIC üyeliğimiz CNR Holding'in yurtdışı yatırımlarının hızlanarak devam etmesine katkıda bulunacak.

-CWEIC üyeliğinin Türkiye için önemi nedir?

CWEIC, çok ciddi kuruluşların üye olduğu bir topluluk. Bu sistem, üye ülkeler ve temsilci kuruluşları arasında ticareti ilişkileri geliştirme olanağı sunuyor. Yani üye ülkelerin ihtiyaçları yine kendi içerisindeki üyeler üzerinden sağlanıyor. Ticaret yapacağımız ülkeler arasında Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Hindistan, Güney Afrika, Ruanda, Kamerun gibi çok sayıda ülke bulunuyor. Burada CNR Holding'in rolü çok önemli. Çünkü üye ülkelerin çok önemli bir kısmını Afrika kıtası oluşturuyor. Kıta bilindiği üzere yüzde 85 oranında dışa bağımlı bir ekonomiye sahip. Dolayısıyla çok sayıda ürün ve hizmeti diğer ülkelerden sağlıyorlar. Bu organizasyona üye olmamız, özellikle Afrika kıtasının tekstil, mobilya, gıda, tarım, ayakkabı gibi ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkemizden temin edilmesinin önünü açıyor.

-CNR'ın tam olarak rolü ne olacak?

İngiliz Milletler Topluluğu Girişim ve Yatırım Konseyi'nde (CWEIC'de) Toplam 56 üye ülke bulunuyor. Dünyanın en itibarlı finansal ve yatırım kuruluşları bu oluşumun içerisinde. Ticari bağların kuvvetlenmesi, yeni ve kalıcı ihracat kanallarının kurulması açısından eşsiz bir fırsat ve benzersiz bir business network oluşturacak. Özellikle üye ülkelere ihracat yapmak isteyen Türk firmalar, bizim üzerimizden bu ihracatı gerçekleştirebilecek. Biz, bu platform aracılığı ile CWEIC üye ülkelerinin kurumsal ve özel sektör alıcılarını milli markalarımız ve glabol üreticilerle bir araya getireceğiz. Gerçekleşecek B2B iş görüşmeleri, sürdürülebilir yatırım olarak ülkemizin kazanımı olacak.