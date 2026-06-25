Türkiye bu hafta kavrulacak

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre yurdun batı ve güney kesimlerinde güneşli, açık ve oldukça bunaltıcı bir hava dalgası hakimiyetini sürdürecek. Yurt genelinde sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek.

40 DERECEYE ÇIKACAK

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar artmaya devam edecek. Hafta boyunca sıcak hava dalgasının etkisini artıracağı belirtilirken termometrelerin pik yapacağı Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir'de sıcaklıklar 37 ila 40 derece arasında seyredecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Şanlıurfa, Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şırnak'ta sıcaklıkların 39 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi'nde de Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde sıcaklıkların 35-37 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu İstanbul'da sıcaklıkların 30-33 derece arasında seyretmesi bekleniyor.