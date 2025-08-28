Türkiye - Çekya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa Şampiyonasında 2. karşılaşma!

12 DEV ADAM MAÇ TAKVİMİ 2025

A Erkek Milli Takımımız gruptaki ikinci maçında 29 Ağustos Cuma günü 14.45'te Çekya ile karşılaşacak. A Erkek Milli Takımımız gruptaki üçüncü maçında 30 Ağustos Cumartesi günü 21.15'te Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz gruptaki dördüncü maçında ise 1 Eylül Pazartesi günü 14.45'te Estonya ile mücadele edecek. Ve A Grubu'ndaki son maçımız ise 3 Eylül Çarşamba günü 21.15'te Sırbistan ile olacak.