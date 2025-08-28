Haberler Yaşam Haberleri Türkiye - Çekya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa Şampiyonasında 2. karşılaşma!
Giriş Tarihi: 28.8.2025 14:45

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası kapsamında Letonya'nın ardından 2. sınavını Çekya karşısında verecek. Türkiye'nin 93-73 skorla kazandığı ilk maçın ardından ekran başında yerler alınmaya başladı. 12 Dev Adam EuroBasket maç takvimi ile adım adım izleniyor. Peki; Türkiye - Çekya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A grubunda mücadele eden Türkiye, şampiyonada ev sahibi Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile mücadele ediyor. Arena Riga'da oynanacak karşılaşmalar için nefesler tutuldu. İşte, Avrupa Şampiyonası Türkiye - Çekya basketbol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı:

12 DEV ADAM ŞAMPİYONAYA GALİBİYETLE BAŞLADI!

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, A Grubu'ndaki ilk maçında Letonya'yı 93-73'lük skorla mağlup etti.

Ay-yıldızlılarımız müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün beşiyle başladı. Millilerimiz ilk periyodu 24-21 önde tamamlarken, devreye 47-39'luk skorla üstün giren yine Ay-yıldızlılarımız oldu. Üçüncü periyot ise A Erkek Milli Takımımızın 72-55'lik üstünlüğüyle noktalandı.

TÜRKİYE - ÇEKYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

EuroBasket kapsamında oynanacak Türkiye Çekya basketbol maçı 29 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek. Heyecan dolu mücadele TSİ 14.45'te başlayacak.

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Millilerimizin, Avrupa Şampiyonası'ndaki maçları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

12 DEV ADAM MAÇ TAKVİMİ 2025

A Erkek Milli Takımımız gruptaki ikinci maçında 29 Ağustos Cuma günü 14.45'te Çekya ile karşılaşacak. A Erkek Milli Takımımız gruptaki üçüncü maçında 30 Ağustos Cumartesi günü 21.15'te Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz gruptaki dördüncü maçında ise 1 Eylül Pazartesi günü 14.45'te Estonya ile mücadele edecek. Ve A Grubu'ndaki son maçımız ise 3 Eylül Çarşamba günü 21.15'te Sırbistan ile olacak.

