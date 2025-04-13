Türkiye Esenyurt’taki cinayeti konuşuyor: Sevgilisini yaraladı annesini öldürdü! İşte o görüntüler

Tüyler ürperten olay, dün saat 19.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. 17 yaşındaki H.E. isimli şahıs, sevgilisi M.N.G. (17) ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada H.E. sevgilisini bıçakladı.
SEVGİLİSİNİN ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ!
Ardından sevgilisinin annesi Sevda G.'yi kafasına sert bir cisim ile vurarak öldürdü. Şüpheli H.E. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
CANİ KAMERAYA BÖYLE YANSIDI
Öte yandan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli H.E.'nin binanın içerisine girerek, bir süre evin kapısı önünde beklediği, daha sonra bir süre annesiyle konuşan şüphelinin eve girdiği, daha sonra da M.N.G.'nin eve geldiği görüldü.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi…