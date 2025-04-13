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Giriş Tarihi: 13.4.2025 10:41 Son Güncelleme: 13.4.2025 10:42

Türkiye Esenyurt’taki cinayeti konuşuyor: Sevgilisini yaraladı annesini öldürdü! İşte o görüntüler

Türkiye’nin konuştuğu vahşet İstanbul Esenyurt’ta yaşandı. Tartıştığı sevgilisini bıçakladıktan sonra sevgilisinin annesini kafasına sert bir cisimle vurarak öldüren 17 yaşındaki cani yakalandı. Katilin eve giriş anı ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı...

İHA
Türkiye Esenyurt’taki cinayeti konuşuyor: Sevgilisini yaraladı annesini öldürdü! İşte o görüntüler

Tüyler ürperten olay, dün saat 19.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. 17 yaşındaki H.E. isimli şahıs, sevgilisi M.N.G. (17) ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada H.E. sevgilisini bıçakladı.

SEVGİLİSİNİN ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ!
Ardından sevgilisinin annesi Sevda G.'yi kafasına sert bir cisim ile vurarak öldürdü. Şüpheli H.E. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalama çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

CANİ KAMERAYA BÖYLE YANSIDI
Öte yandan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli H.E.'nin binanın içerisine girerek, bir süre evin kapısı önünde beklediği, daha sonra bir süre annesiyle konuşan şüphelinin eve girdiği, daha sonra da M.N.G.'nin eve geldiği görüldü.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi…

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Türkiye Esenyurt’taki cinayeti konuşuyor: Sevgilisini yaraladı annesini öldürdü! İşte o görüntüler
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