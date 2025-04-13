Türkiye Esenyurt’taki cinayeti konuşuyor: Sevgilisini yaraladı annesini öldürdü! İşte o görüntüler

CANİ KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Öte yandan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli H.E.'nin binanın içerisine girerek, bir süre evin kapısı önünde beklediği, daha sonra bir süre annesiyle konuşan şüphelinin eve girdiği, daha sonra da M.N.G.'nin eve geldiği görüldü.