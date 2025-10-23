Türkiye göçle mücadelede taviz vermiyor: Kırşehir’de 8 kaçak göçmen yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele" uygulamasına etkin şekilde katılım sağladı.

Denetimlerde 807 şahıs, 176 yabancı uyruklu kişi ve 301 araç titizlikle sorgulandı. Yapılan incelemelerde, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.Yakalanan göçmenlerin 4'ünün Mısır, 3'ünün Afganistan ve 1'inin Suriye uyruklu olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıslar, Kırşehir Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edilerek sınır dışı edildi.

İç işleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.