TÜRKİYE GÜRCİSTAN MİLLİ MAÇI CANI YAYIN KANALI: Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki 4. maçında Gürcistan karşısında puan arayacak. Karşılaşmayı hakem Radu Petrescu yönetirken, yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Mücadeleyi anlık olarak takip etmek isteyen sporseveler "Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, ne zaman?" sorularına yanı aramaya başladı.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki 4. maçında bugün Kocaeli'de Gürcistan'ı ağırlayacak.

Milli takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu ve üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'le geçti.