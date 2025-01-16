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Giriş Tarihi: 16.1.2025 10:49 Son Güncelleme: 16.1.2025 10:50

Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva son yolculuğuna uğurlanıyor

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, Hahambaşı Rav İsak Haleva’nın düzenlenecek tören sonrasında son yolculuğuna uğurlanacağını açıkladı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva son yolculuğuna uğurlanıyor

İsak Haleva'nın cenaze töreni 16 Ocak 2025 Perşembe günü saat 12.00'da, Büyük Hendek Neve Salom Sinagogu'nda düzenlenecek. Uzun yıllardır Türkiye Yahudi toplumuna liderlik yapan ve toplumu birleştiren, Hahambaşı Rav İsak Haleva 2002 yılından beri hahambaşılığı görevini yürütüyordu. 84 yaşında hayatını kaybeden İsak Haleva'nın cenazesi Büyük Hendek Neve Salom Sinagogu'nda düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. İsak Haleva, 2003'te İstanbul'daki iki sinagoga düzenlenen bombalı saldırılarda yaralanmıştı.

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Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva son yolculuğuna uğurlanıyor
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