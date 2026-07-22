Türkiye ile Suudi Arabistan arasında adalet köprüsü güçleniyor: Gürlek’ten Suudi Arabistan’a iş birliği mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Suudi Arabistan Krallığı Adalet Bakanı Dr. Waleed Mohammed Al Smani ve beraberindeki heyeti Ankara'da kabul etti. Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki adli iş birliğinin geliştirilmesi, hukuk alanındaki ortak çalışmaların güçlendirilmesi ve yeni iş birliği imkanları ele alındı.

"İKİ KARDEŞ ÜLKE"

Görüşmede konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Suudi Arabistan heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekti. Bakan Gürlek, "Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip bölgesel barış, istikrar ve refah bakımından önemli sorumluluk üstlenen iki kardeş ülkedir. Ülkelerimiz arasındaki dostluk, kardeşlik ve karşılıklı güven bugün pek çok alanda geliştirdiğimiz iş birliğinin en sağlam temelini oluşturmaktadır." dedi.

ERDOĞAN'IN RİYAD ZİYARETİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Riyad'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin iki ülke ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Akın Gürlek, bu ziyaretin ilişkilerin ulaştığı seviyeyi ortaya koyduğunu ifade etti. Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız ile Veliaht Prens Sayın Muhammed Bin Selman'ın liderliğinde ortaya konulan ortak irade sayesinde ilişkilerimiz daha yeni bir ivme kazanmıştır. Bu güçlü iradenin ekonomi, ticaret, yatırım, enerji, savunma, kültür, turizm, teknoloji ve adalet başta olmak üzere her alanda somut sonuçlara dönüşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Riyad ziyaretinin ardından yayınlanan ortak bildiride hukuk ve adalet alanındaki iş birliğine özel olarak yer verilmesini son derece kıymetli buluyoruz. Ziyaret kapsamında adalet alanında bir anlaşmanın imzalanması da bakanlıklarımız arasında iş birliğinin güçlenmesi bakımından oldukça önemli bir adımdır."

ORTAK VİZYON VE ADALET MESAJI

"Devletin dini adalettir, düsturunu benimsemiş ortak bir medeniyetin mensuplarıyız" diyen Bakan Gürlek, iki ülke liderinin çizdiği güçlü vizyonu hukuk ve adalet alanına yansıtmayı ve halkların yararına olacak güçlü ve somut iş birliğinin geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Suudi Arabistan 2030 Vizyonu'nun güçlü, hızlı ve erişilebilir adalet sistemlerinin önemini ortaya koyduğunu belirten Gürlek, karşılıklı heyet ziyaretlerinin artırılması ve uzmanlar arasındaki doğrudan temasların güçlendirilmesinin iki ülke ilişkilerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

DİJİTAL YARGI TECRÜBESİ PAYLAŞILACAK

Türkiye'nin son yıllarda adalet hizmetlerini hızlandırmak ve vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla önemli reformlar gerçekleştirdiğini anlatan Bakan Gürlek, yargının dijitalleşmesi, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve UYAP sistemine ilişkin bilgi verdi. Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin (UYAP) yargısal süreçlerin dijital ortamda yürütülmesini sağladığını belirten Gürlek, Türkiye'nin bu alandaki deneyimini Suudi Arabistan ile paylaşmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Yargının dijitalleşmesi, yapay zeka destekli uygulamalar, siber güvenlik, adli yardımlaşma ve alternatif çözüm yolları alanında edindiğimiz tecrübeleri Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı ile paylaşmaya hazırız." dedi.

TERÖR VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Görüşmede terörizm, terörizmin finansmanı, organize suçlar, siber suçlar ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede adli makamlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi de ele alındı. Bu kapsamda değerlendirmelerde bulunan Gürlek, "Terörizmin, terörizmin finansmanı, organize suçlar, siber suçlar, suç gelirlerinin aklanması ile mücadele alanında adli makamlarımız arasında iş birliği büyük önem taşımaktadır. Türkiye ile Suudi Arabistan olarak uluslararası hukukun, adaletin ve insan onurunun korunması konusundaki ortak hassasiyetimizi bölgesel ve uluslararası platformlarda da sürdüreceğimize inanıyorum. Bugünkü görüşmemizin imzaladığımız anlaşmaların uygulanmasına ve hukuk ile adalet alanında yeni iş birliği imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

HEYETLER DE KATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, görüşmenin sonunda Suudi Arabistan heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Toplantıya Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Suudi Arabistan Krallığı Adalet Bakan Yardımcısı Dr. Mohammad Sulaiman Almutlaq ile iki ülkenin heyetleri de katıldı.