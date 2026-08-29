Türkiye Karate Federasyonu hakkında şok suçlama! Rüşvet karşılığı milli sporcu belgesi verildi iddiası: 3 milyon 800 binlik para transferi…

Türkiye Karate Federasyonu'nda son dönemde yaşandığı öne sürülen yönetimsel ve mali usulsüzlükler yargıya taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/151827 soruşturma sayılı dosyasına sunulan ek beyan ve delil dilekçesinde, Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir ile yöneticiler Hayrettin Hamurcu, Osman Fatih Destici, Hacı Beşbadem hakkında çok sayıda suç isnadı yöneltildi. Dosyada, iddiaların araştırılması ve sorumlular hakkında kamu davası açılması talep edildi.

KARAR DEFTERİNDE "SONRADAN İMZA" İDDİASI

Suç duyurusunda dikkat çeken başlıklardan arasında federasyonun yönetim kurulu karar defterine ilişkin iddialar yer aldı. Dilekçede, bazı yönetim kurulu toplantılarında hazır bulunmayan üyelerin daha sonra toplantıya katılmış gibi gösterilerek karar defterlerine imza attıkları öne sürüldü. Bu yöntemle toplantı ve karar yeter sayılarının sağlanmış gibi gösterildiği iddia edilirken, söz konusu eylemlerin resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarını oluşturabileceği vurgulandı.

MİLLİ SPORCU BELGELERİYLE İLGİLİ AĞIR İDDİA

Milli Sporcu Belgeleri hakkındaki suçlamalar da dikkat çekti. Suç duyurusunda, bazı kişilere gerekli sportif kriterleri taşımamalarına rağmen para veya maddi menfaat karşılığında Millilik Belgesi verildiği iddia edildi. Bu belgelerin üniversiteye giriş, kamu kurumlarında istihdam ve çeşitli sosyal haklar bakımından önemli sonuçlar doğurduğuna dikkat çekilen dilekçede, iddiaların rüşvet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve kamu kurumlarının zararına nitelikli dolandırıcılık kapsamında araştırılması istendi.

3 MİLYON 880 BİN LİRALIK "BAĞIŞ" MERCEK ALTINDA

Dosyada mali işlemlere ilişkin iddialar dikkat çekti. Dilekçeye göre bazı organizasyonlarda sporcu ve velilerden kayıt dışı para toplandığı, bu paraların federasyon yerine şahsi hesaplara aktarıldığı ve organizasyon giderlerinin ayrıca federasyon bütçesinden karşılandığı belirtildi.

Dosyadaki en dikkat çekici iddia ise 3 milyon 880 bin TL'lik bir "bağış" işlemiydi. Suç duyurusunda, kayıt dışı toplandığı ileri sürülen paraların resmi sisteme sokulabilmesi amacıyla söz konusu tutarın kurgusal bir bağış gibi gösterildiği iddia edildi. Bu iddiaların zimmet, irtikap, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve resmi belgede sahtecilik yönünden incelenmesi istendi.

HARCIRAH VE GÖREVLENDİRMELERDE KAYIRMACILIK İDDİASI

Suç duyurusunda federasyonun ulusal ve uluslararası organizasyonlarındaki görevlendirmelere ilişkin de çeşitli iddialar yer aldı. Dilekçede, liyakat ve eşitlik ilkelerinin göz ardı edilerek yönetime yakın kişilerin organizasyonlarda görevlendirildiği, bazı kişilere usulsüz veya mükerrer harcırah ödemeleri yapıldığı öne sürüldü. Bu iddiaların incelenmesi için harcırah bordroları, ulaşım belgeleri, konaklama faturaları ve gerçek kafile listelerinin karşılaştırılması talep edildi.

TOPLANTIYA GELEN ÜYENİN BELGESİNİN YIRTILDIĞI İDDİASI

Dosyada ayrıca Ömer Habeş'in federasyon toplantılarına katılımı üzerinden yaşandığı ileri sürülen olaya dikkat çekildi. İddiaya göre toplantıya katılımı gösteren harcırah belgesi sonradan ortadan kaldırıldı ve farklı bir belge düzenlendi. Suç duyurusunda bu eylemin resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek ve resmi belgede sahtecilik kapsamında değerlendirilmesi istendi.

TOPLANTIDA HAKARET, TEHDİT VE FİZİKİ ENGELLEME İDDİASI

Dosyanın bir diğer bölümünde ise 1 Ağustos 2026'da Manisa'da gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yaşandığı öne sürülen olaylara yer verildi. Yönetim kurulu üyesi Ersin Bebek'in konuşmasının ve karar defterine şerh koymasının engellendiği, kendisine hakaret edildiği ve toplantı salonundan çıkmasının fiziki müdahaleyle engellendiği iddia edildi. Bu olay nedeniyle dilekçede hakaret, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, görevi kötüye kullanma ve kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek için cebir veya tehdit kullanma suçları yönünden soruşturma yapılması istendi.

SAVCILIKTAN GENİŞ KAPSAMLI İNCELEME TALEBİ

Şikâyetçiler yalnızca mevcut belgelerin incelenmesini değil, kapsamlı bir mali ve dijital inceleme yapılmasını da talep edildi. Bu kapsamda; şüphelilerin banka hesaplarının, Federasyon ve KAREV Vakfı hesaplarının, 3 milyon 880 bin TL'lik olduğu belirtilen transferin, Karar defterlerinin, EBYS ve log kayıtlarının, Harcırah ve konaklama belgelerinin, Milli Sporcu Belgelerinin, Organizasyonlardaki kafile ve akreditasyon kayıtlarının, Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi isteniyor. Ayrıca MASAK incelemesi, bilirkişi incelemesi ve dijital delillerin korunması amacıyla arama-el koyma işlemleri talep edildi.

&NBSP;SAHTECİLİK, ZİMMET, TEHDİT, RÜŞVET VE MİLYONLUK PARA TRANSFERLERİ…

Suç duyurusunun sonuç bölümünde şüpheliler hakkında resmi belgede sahtecilik, resmi belgeyi bozmak/yok etmek/gizlemek, zimmet, irtikap, nüfuz ticareti, görevi kötüye kullanma, görevi yaptırmamak için cebir veya tehdit, tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakaret, dilekçe hakkının engellenmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yönünden kamu davası açılması talep edildi.