Türkiye kavrulacak! Sıcaklıklar rekor kıracak! Sıcaklıklar güneşin altında 50 dereceyi bulacak

Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





İSTANBUL 35 DERECEYİ GÖRECEK

İstanbul'da bugün rüzgarın etkisiyle sıcaklık 30, yarın ise 31 derece. İstanbul Salı günü 35 dereceyi görecek. Marmara Bölgesi'nin genelinde hava güneşli. Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece. İç Anadolu'nun da çoğu yerinde 30-32 derece olan sıcaklık, Çarşamba günü 36-37'lere çıkacak. Ege'de rüzgar sert esiyor. Gölgede Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece. Bodrum'daki yüzde 70 bağıl nem, sıcaklığı gölgede 35 derece hissettiriyor.

GÜNEŞİN ALTINDA 50 DERECE

Akdeniz Bölgesi genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derece. Güneş altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi geçiyor. Karadeniz'de de hava güneşli. Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece. Sıcaklık Salıdan itibaren 4-5 derece artacak.Doğu Anadolu güneşli ve kuvvetli esen rüzgar hakim. Erzurum 26, Malatya 32 derece. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık Çarşamba 40 dereceyi aşacak.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör