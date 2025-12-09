Türkiye, kayıp eserlerinin izini sürmeye devam ediyor: Boubon İmparatoru ve 28 eser yurtta

TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞI: MİRASIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ

Boubon imparator heykeli, Başmelek Mikail sütun başı ve diğer eserlerin Türkiye'ye dönmesi, Bakanlığın kültürel mirasa sahip çıkma konusundaki kararlı yaklaşımının somut bir göstergesi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'ye ait kültür varlıklarının izini dünya çapında sürmeye ve her bir eseri ait olduğu topraklarla yeniden buluşturmaya devam edecek.