Türkiye Kültür yolu Festivali’nin dördüncüsü Adana’da, Portakal Çiçeği Karnavalı ile birlikte başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali 2024 Yılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Tan Sağtürk ile sineme ve sanat dünyasından oyuncular katıldı. Bakan Ersoy festival programının ayrıntılarını paylaştı.

"BU YIL ETKİNLİK SAYISINI 6 BİNİN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye'nin en kapsamlı festivali olma misyonuyla başlattığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali, katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivali olma özelliğini de taşıyor. 2024 yılında katılımcı sayısının daha da artacağını biliyoruz. 2021 yılında 2 binden fazla sanatçının katılımıyla başladığımız festivalimize her geçen dönem Türkiye ve dünyadan farklı sanatçıları ve sanat kurumlarını dâhil etmeyi sürdürdük. 2023 yılına geldiğimizde festivale katılım sağlayan sanatçı sayımız, lütfen buraya dikkat ediniz 34 bin seviyesine ulaştı. Bu yılki hedefimiz ise 40 bin sanatçı. Festival rotalarında başta yaklaşık 80 mekân yer alıyordu. Artan şehir sayısı ile birlikte kapsamı büyüyen festivalimizde mekânların sayısı da artarak 2023 yılında 500'ün üzerine çıktı. Her yeni dönem beraberinde yeni şehirleri ve yeni mekânları getirecek ve elbette bu sayı artmaya devam edecek. 2024 yılında da yeni eklenen 5 şehrimizle birlikte etkinlik düzenlenecek mekân sayısını 600'ün üzerine çıkarmayı planlıyoruz. 2021 yılında, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen kültür sanat etkinliği sayısı 380'i aşmıştı. İlk yıl, ilk festival için bu rakam bizi son derece memnun etmişti. Ama bugün kendi çıtamızı çok ciddi bir yüksekliğe taşımış durumdayız. Zira 2023'te 11 festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlik sayısı 5 binin üzerine çıkmıştır. Bu yıl da etkinlik sayısını 6 binin üzerine çıkaracağız" dedi.

"8 AYA YAYILAN FESTİVALE 5 ŞEHİR EKLENEREK 2028'E KADAR TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ 35 İLİ KAPSAYACAK"

Bakan Ersoy festivalin çok iddialı olduğunu söyleyerek, "Yepyeni bir festival dönemine girmeye hazırlanıyoruz. 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde 100 gün süren festival programı hazırlamıştık. Yeni dönemde ise 8 aya yayılmış bir kültür-sanat maratonuyla Türkiye'ye adeta bir festival iklimi yaşatacağız. Dünyada bununla kıyaslanabilecek başka bir organizasyon yok. Kulağa çok iddialı gelebilir. Ancak kendimize güvenimiz tam. Bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni 13-21 Nisan tarihleri arasında Adana'da, Portakal Çiçeği Karnavalı ile birlikte başlatacağız.

Sonra sırasıyla; 25 Mayıs-2 Haziran arası Şanlıurfa, 1-9 Haziran arası Bursa, 8-16 Haziran arası Samsun, 22-30 Haziran arası Trabzon, 29 Haziran- 7 Temmuz arası Van, 3-11 Ağustos arası Nevşehir, 17-25 Ağustos arası Erzurum ve 31 Ağustos-8 Eylül arası Çanakkale ile devam edecek; 14-22 Eylül tarihleri arasında ise Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivalini yani Gastroantep'i de çatısı altına almış olan Türkiye Kültür Yolu Festivali Gaziantep'i gerçekleştireceğiz. 21 Eylül'de hem Türkiye Kültür Yolu Festivalimizin Ankara ayağını hem de yine festival takvimimize dâhil ettiğimiz Konya Mistik Müzik Festivali'ni başlatacağız ve her ikisi de 29 Eylül'de sona erecek.

28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında İstanbul, 12-20 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır ve 26 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında İzmir ile devam edip bu eşsiz kültür-sanat maratonunu, 2-10 Kasım tarihleri arasında Antalya'da sonlandıracağız. Her sene farklı bölgelerden 5 şehir eklenerek 2028'e kadar Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 35 ili kapsayacak şekilde devam edeceğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.