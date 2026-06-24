Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin sekizinci durağı Bursa! Kültür, sanat ve lezzet şöleni 9 gün boyunca sürecek!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'nın kültür ve medeniyet tarihindeki özel konumuna dikkat çekerek, şehrin Osmanlı'nın ilk başkenti olmasının yanı sıra hanları, çarşıları, külliyeleri, yaşayan zanaatları, köklü mutfak kültürü ve güçlü sanat birikimiyle Türkiye'nin en önemli kültür merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Festival kapsamında Bursa'nın tarihi mirasının, sanat hayatının, müziğinin, gastronomisinin ve geleneksel değerlerinin yüzlerce etkinlikle vatandaşlarla buluşturulacağını belirten Ersoy, "Bursa'nın geçmişten bugüne taşıdığı kültürel birikimi farklı sanat disiplinleriyle yeniden yorumlayacak, şehrin her köşesinde kültür ve sanatın heyecanını yaşatacağız." dedi.

Bakan Ersoy, festivalin Bursa'nın kültürel mirasını görünür kılarken şehrin gastronomi değerlerini de ön plana çıkaracağını ifade ederek, festival kapsamında oluşturulan Lezzet Noktaları seçkisiyle İskender kebabından cantığa, süt helvasından kestane şekerine uzanan zengin mutfak kültürünün daha geniş kitlelere tanıtılacağını kaydetti.

Bursa, festival boyunca sergilerden konserlere, sahne sanatlarından atölyelere, gastronomi etkinliklerinden geleneksel el sanatlarına uzanan geniş programıyla ziyaretçilerini kültür, sanat ve lezzet dolu bir yolculuğa davet edecek.