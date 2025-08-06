Türkiye - Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam EuroBasket 2025 yolunda!

Eurobasket öncesinde FIBA, güç sıralamasını güncelledi. Önceki listede 9. sırada yer alan Türkiye, 5 basamak birden yükselerek 4. sırada yerini alarak Avrupa Şampiyonası öncesinde rakipleri arasında iddialı bir noktada boy gösteriyor. Hazırlık maçlarına çıkacak milli takım performansı ile bekleniyor. İşte, Türkiye - Litvanya basketbol maçına dair merak edilenler:
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın hazırlık maçı takvimi yayımlandı. Buna göre ilk rakip Litvanya olacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Türkiye - Litvanya maçı 7 Ağustos perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.