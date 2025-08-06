Haberler Yaşam Haberleri Türkiye - Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam EuroBasket 2025 yolunda!
Giriş Tarihi: 6.8.2025 16:29

Türkiye - Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam EuroBasket 2025 yolunda!

A Milli Erkek Basketbol Takımı EuroBasket 2025 için hazırlık maçı programını açıkladı. Litvanya, Almanya, Karadağ gibi takımlarla hazırlık karşılaşmalarına çıkacak 12 Dev Adam Avrupa Basketbol Şampiyonası yolunda hedefini finale çevirdi. Peki; Türkiye - Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, canlı yayına dair merak edilenler:

Türkiye - Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam EuroBasket 2025 yolunda!

Eurobasket öncesinde FIBA, güç sıralamasını güncelledi. Önceki listede 9. sırada yer alan Türkiye, 5 basamak birden yükselerek 4. sırada yerini alarak Avrupa Şampiyonası öncesinde rakipleri arasında iddialı bir noktada boy gösteriyor. Hazırlık maçlarına çıkacak milli takım performansı ile bekleniyor. İşte, Türkiye - Litvanya basketbol maçına dair merak edilenler:

TÜRKİYE - LİTVANYA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın hazırlık maçı takvimi yayımlandı. Buna göre ilk rakip Litvanya olacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Türkiye - Litvanya maçı 7 Ağustos perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - LİTVANYA HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Eurobasket yolundaki hazırlık maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından takip edilecek.

21 DEV ADAM HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ 2025

7 Ağustos Perşembe / 20.00: Türkiye - Litvanya

15 Ağustos Cuma / 18.00: Almanya - Türkiye

20 Ağustos Çarşamba / 19.30: Litvanya - Türkiye

23 Ağustos Cumartesi / 20.00: Türkiye - Karadağ

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Türkiye - Litvanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Dev Adam EuroBasket 2025 yolunda!
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