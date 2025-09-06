Türkiye Maarif Vakfı Somali’de geleceğin nesillerini yetiştiriyor

Kasım 2016'dan bu yana binin üzerinde mezun veren Maarif Okulları, çok dilli ve nitelikli eğitimiyle Somali'de tersine beyin göçüne katkı sağlıyor.

TMV Somali Ülke Temsilcisi Selçuk Baş ve Somali Okulu İnsan Kaynakları ve Dış İlişkiler Müdürü Mahmut Muhammed Şeyh Ali, AA muhabirine okulun faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Ülke Temsilcisi Selçuk Baş, görev yaptığı Mogadişu'da TMV'nin iki, Hargeisa bölgesinde de bir kampüsünün bulunduğunu söyledi.

Baş, hedefi erdemli insan yetiştirmek olan TMV'nin, okul öncesinden yükseköğretime, mesleki eğitimden yurt hizmetlerine kadar tüm kademelerde özgün programları, kitapları ve materyalleriyle 55 ülkedeki 517 eğitim kurumunda 68 binden fazla öğrenciye eğitim verdiğini belirtti.

Bunun yanı sıra üniversitelerde Türkiye araştırmaları merkezleri aracılığıyla Türk dilini ve kültürünü aktardıklarını anlatan Baş, Somali'de Kasım 2016'da eğitim faaliyetlerine başladıklarını dile getirdi.

Baş, TMV'nin Mogadişu'daki iki kampüsüyle "OxfordAQA" tarafından akredite edilmiş ülkenin tek uluslararası okulu olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası anlamda hem kalite açısından hem de akredite edilmiş tek okul Uluslararası Maarif Okuludur. Aynı zamanda Uluslararası IGCSE ve A-Level sınav merkezidir. OxfordAQA tarafından akredite edilmiştir. IGCSE ve A-Level sınavına girmek isteyen Somalili öğrencilerin yurt dışına veya komşu ülkelere gitmelerine artık gerek kalmayacak. Uluslararası Maarif Okulumuzda bu ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir."

"BAKANDAN MİLLETVEKİLLERİNE BİRÇOK SEKTÖRDE TÜRKİYE MEZUNU ARKADAŞLARIMIZ VAR"

Baş, TMV'nin ülkede açıldığı 2016'dan bu yana binden fazla öğrenciyi mezun ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Mezun olan öğrencilerimizin yüzde 80'i Türkiye'de üniversite eğitimine devam etmiş, eğitimlerini tamamladıktan sonra da ülkelerine dönmüştür. Bugün Somali'de bakandan milletvekillerine kadar birçok sektörde Türkiye mezunu arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz bulunmaktadır. Onlarla ilişkilerimiz çok iyidir. Bu kişiler, Somali'nin gelecek nesillerini yetiştiren, aynı zamanda ülkeyi yöneten insanlardır."

TMV Somali Okulu İnsan Kaynakları ve Dış İlişkiler Müdürü Mahmut Muhammed Şeyh Ali de Türkiye'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduğunu belirtti.

2012 yılında gittiği Türkiye'de lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans da yaptığını söyleyen Ali, 2019'da Somali'ye geri döndüğünü ifade etti.

"ÜLKEMİZİ İMRENİLECEK HALE GETİRMEK NİYETİNDEYİZ"

Ali, Somali'ye dönmesinin ana sebebinin Türkiye'de aldığı eğitimi en çok ihtiyacı olan ülkesine aktarmak olduğunu vurgulayarak, "Avrupa'ya gitmek güzel fakat onlar kendi ülkelerini o hale getirdi. Biz de aldığımız o güzel eğitimi kendi ülkemize getirip ülkemizi imrenilecek hale getirmek niyetindeyiz." dedi.

Maarif giriş sınavı yoluyla öğrencileri kabul ettiklerini belirten Ali, babaları şehit olan çocukların ve liseye geçiş sınavlarında başarılı öğrencilerin burslu eğitim gördüklerini söyledi.

Ali, ayrıca başarılı, ihtiyaç sahibi ve yetim öğrencilere de burs verdiklerini, mülteci kamplarında yaşayan öğrencilerin de burslu eğitimlerine devam ettiklerini anlattı.

Öğrencilerin Maarif Okullarına başladıklarında düşüncelerinin değiştiğini ve hayal güçlerinin geliştiğini belirten Ali, "Öğrenciler, Türkiye'de lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine döndükten sonra artık eski hayat şartlarıyla değil daha güzel bir hayat yaşamaktadır. Aynı şartları yaşayanlara da 'Ben de bir dokunayım' şuuru doğmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ali, öğrencilerin hem uluslararası hem de ulusal müfredatla eğitim aldıklarını belirterek, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ulusal sınavında Maarif öğrencilerinden birinin bölgesinde ikinci, ülke genelinde de sekizinci olduğunun müjdesini aldıklarını anlattı.

"MAARİF OKULLARI SAYESİNDE SOMALİ, TERSİNE BEYİN GÖÇÜ YAŞIYOR"

Öğrencilerin Türkiye başta olmak üzere yurt dışında eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkede çok ihtiyaç duyulan ve halen yabancılar tarafından karşılanan nitelikli insan gücü açığını doldurduklarını kaydeden Ali, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maarif Okulları sayesinde Somali, tersine beyin göçü yaşıyor. Okullarımızda hem geleneksel hem modern eğitimi bir arada sunuyoruz. Ayrıca çok dilli eğitim veriyoruz. Somalice, İngilizce, Türkçe ve Arapça dersleriyle öğrencilerimizi donanımlı bireyler olarak yetiştiriyoruz."